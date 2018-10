Nekdanja Playboyeva zajčica sredi trgovine priredila modno fotografiranje

Obiskovalci trgovine s pohištvom so bili precej presenečeni, ko se je pred njimi odvijalo pravo modno fotografiranje, ki ga je priredila blogerka in nekdanja Playboyeva zajčica Anja Jenko. Dogajanje so opazovali z zanimanjem in bili navdušeni.

"Nekateri so se želeli tudi fotografirati z mano. Amapak mene to nič ne moti. Boljše službe še nisem imela," je povedala Anja in dodala, da je trgovina s pohištvom kot igrišče ter omogoča neskončno možnosti za fotografiranje.