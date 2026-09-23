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Domača scena

Nekdanja tekmovalka Kmetije Tjaša Vrečič se je poročila

Ljubljana, 23. 09. 2026 10.00 pred 44 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
tjaša vrečič

Preteklo soboto se je do oltarja sprehodila Tjaša Vrečič. Nekdanja tekmovalka Kmetije, ki se je v našem resničnostnem šovu za zmago borila kar dvakrat, je večno zvestobo obljubila dolgoletnemu fantu Marselu Kolariču. Nekaj utrinkov s poroke je novopečena gospa Kolarič delila na Instagramu, kjer svoje sledilce redno obvešča o svojem zasebnem življenju.

Preteklo soboto so za Tjašo Vrečič in njenega dragega Marsela Kolariča zapeli poročni zvonovi. Nekdanja tekmovalka Kmetije, ki smo jo v boju za zmago spremljali v kar dveh sezonah, je večno zvestobo obljubila svojemu dolgoletnemu izbrancu, veselo novico pa z oboževalci delila tudi na družbenih omrežjih.

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Novopečena gospa, ki je svojemu priimku zdaj dodala tudi možev priimek, je s svojimi sledilci delila tudi nekaj utrinkov s poroke. Objavila je nekaj poročnih fotografij, ob tem pa pripisala: "19. 09. 2026. Dan za sanje, svilene trakove, cvetje in sveče, glasbo in smeh. Za naju prav poseben dan, začetek nove dogodivščine."

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Vplivnica je objavila tudi video, v katerem je pokazala svojo poročno obleko ter zabaven posnetek s svojimi prijateljicami. O pripravah na poroko, poročnem plesu in vseh ostalih podrobnostih je svoje sledilce obveščala ves čas, saj na Instagramu pogosto deli trenutke iz svojega zasebnega življenja. Tako je denimo pred kratkim objavila tudi delček dekliščine, ki so jo zanjo pripravile prijateljice.

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Tjaša je v Kmetiji prvič sodelovala leta 2022 in se prebila vse do finala. Takrat je bila še samska, a že takoj po koncu snemanja šova je najprej uredila družinske odnose, nato pa je našla tudi srečo v ljubezni. Zaljubljenca sta že takoj ob prvem srečanju začutila, da sta si usojena, zato jo je osebni trener že po nekaj mesecih zveze zaprosil za roko. Zdaj pa sta svojo srečo okronala še s poroko.

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KOMENTARJI2

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Nobody75
23. 09. 2026 10.35
Dobr da je ni kar na haubi raztegnu za lajkiče in klikiče na IG-ju:)
Odgovori
+1
1 0
Slash
23. 09. 2026 10.33
O moj Bog! Kaj vse ta zemlja nosi! In o tem vi še pišete! Zakaj?!
Odgovori
+3
3 0
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