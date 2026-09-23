Nekdanja tekmovalka Kmetije Tjaša Vrečič se je poročila

Preteklo soboto so za Tjašo Vrečič in njenega dragega Marsela Kolariča zapeli poročni zvonovi. Nekdanja tekmovalka Kmetije, ki smo jo v boju za zmago spremljali v kar dveh sezonah, je večno zvestobo obljubila svojemu dolgoletnemu izbrancu, veselo novico pa z oboževalci delila tudi na družbenih omrežjih.

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Novopečena gospa, ki je svojemu priimku zdaj dodala tudi možev priimek, je s svojimi sledilci delila tudi nekaj utrinkov s poroke. Objavila je nekaj poročnih fotografij, ob tem pa pripisala: "19. 09. 2026. Dan za sanje, svilene trakove, cvetje in sveče, glasbo in smeh. Za naju prav poseben dan, začetek nove dogodivščine."

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Vplivnica je objavila tudi video, v katerem je pokazala svojo poročno obleko ter zabaven posnetek s svojimi prijateljicami. O pripravah na poroko, poročnem plesu in vseh ostalih podrobnostih je svoje sledilce obveščala ves čas, saj na Instagramu pogosto deli trenutke iz svojega zasebnega življenja. Tako je denimo pred kratkim objavila tudi delček dekliščine, ki so jo zanjo pripravile prijateljice.