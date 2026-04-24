Nekdanja tekmovalka MasterChefa je postala mamica

Kulinarična družina je dobila novega člana. Nekdanja tekmovalka šova MasterChef Slovenija je namreč postala mamica. Martina Panić, ki smo jo spoznali v 10. sezoni šova še kot Martino Pušnik, je pred dnevi rodila deklico, ki sta jo z možem poimenovala Lara.
"Najlepši začetek najine zgodbe. Dobrodošla, mala čudežna deklica Lara," je ob objavi fotografije kartice s podatki o mali punčki na Instagramu zapisala kuharska mojstrica. Mlada mamica in njen dragi sta se prihoda svojega prvega otroka zelo veselila, Martina pa je na družbenih omrežjih objavila tudi nekaj nosečniških fotografij.
Novico, da bosta postala starša, sta razkrila decembra, le štiri mesece po poroki, ko sta zapisala, da prihaja njuno največje darilo. 23-letnica se je po oddaji sicer podala v kulinarične vode, pot pa jo je zanesla tudi med organizatorje porok. Za zdaj bo delo malo odložila in se posvetila najpomembnejši vlogi v življenju, vlogi mamice.
