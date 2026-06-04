Nekdanja tekmovalka MasterChefa Kaja Naveršnik bo postala mamica

Še ena nekdanja MasterChef tekmovalka bo kmalu postala mamica. V začetku julija se bo v domu Kaje Naveršnik , ki je v šovu navduševala leta 2025, zaslišal otroški jok. Mlada kuharska mojstrica se bo s fantom Aljažem tako kmalu razveselila novega družinskega člana.

Novice o naraščaju pa ni delila 23-letnica sama. Da se bo zaradi dojenčka za nekaj časa umaknila in se posvetila družini, so namreč sporočili kar na Facebook strani turistične kmetije, na katero se je Kaja preselila zaradi ljubezni do fanta. Tam s svojim znanjem in izkušnjami predvsem skrbi za polne želodčke obiskovalcev, saj ustvarja v kuhinji. Poleg novice so delili tudi več profesionalnih nosečniških fotografij mladega para, ki bo kmalu prvič okusil čare starševstva.