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Nekdanja tekmovalka MasterChefa Kaja Naveršnik bo postala mamica

Fram, 04. 06. 2026 08.59 pred 46 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
kaja naveršnik

Kaja Naveršnik, ki smo jo spoznali v šovu MasterChef Slovenija leta 2025, bo postala mamica. Mlada kuharska mojstrica se je zaradi ljubezni preselila na turistično kmetijo, kjer s svojim znanjem pomaga predvsem v kuhinji, s fantom Aljažem pa pričakuje naraščaj. Novice o novem družinskem članu ni razkrila Kaja sama, temveč so prihod dojenčka napovedali kar na Facebook strani njihove kmetije.

Prijave za novo sezono MasterChef Slovenija so že odprte!

Še ena nekdanja MasterChef tekmovalka bo kmalu postala mamica. V začetku julija se bo v domu Kaje Naveršnik, ki je v šovu navduševala leta 2025, zaslišal otroški jok. Mlada kuharska mojstrica se bo s fantom Aljažem tako kmalu razveselila novega družinskega člana.

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Novice o naraščaju pa ni delila 23-letnica sama. Da se bo zaradi dojenčka za nekaj časa umaknila in se posvetila družini, so namreč sporočili kar na Facebook strani turistične kmetije, na katero se je Kaja preselila zaradi ljubezni do fanta. Tam s svojim znanjem in izkušnjami predvsem skrbi za polne želodčke obiskovalcev, saj ustvarja v kuhinji. Poleg novice so delili tudi več profesionalnih nosečniških fotografij mladega para, ki bo kmalu prvič okusil čare starševstva.

Preberi še Anamarija Truden postala mamica: Dobrodošel na svet!

Decembra 2025 je veselo novico, da je postala mamica, delila tudi Kajina sotekmovalka iz šova, Anamarija Truden. Nekdanja polfinalistka se je s fantom Žigo razveselila rojstva sinčka, veselo novico pa je sporočila z objavo prikupne fotografije, h kateri je pripisala: "In postali smo družinica. Dobrodošel na svet!"

kaja naveršnik masterchef slovenija nosečnost otrok vesela novica

Zadnja runda Ja, Chefa!: Druženje bi moralo biti obvezno, na recept

24ur.com Nekdanja tekmovalka Kmetije bo postala mamica
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