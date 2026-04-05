Domača scena

Nekdanja tekmovalka MasterChefa o tem, kako zavreči čim manj hrane

Ljubljana, 05. 04. 2026 20.16 pred 8 urami 2 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović K.A.
Lidija Subašić

Po velikonočnem slavju in pojedinah sledi večno vprašanje: kam z vso hrano, ki je ostala? Veliko jedi je dobrih še nekaj naslednjih dni, kaj pa ostalo – kako zavreči čim manj hrane? Po odgovor se je naša ekipa odpravila k nekdanji tekmovalki šova MasterChef Lidiji Subašić – spretni pri idejah in praktični v kuhinji.

"Jed, ki se lahko pogreje, se itak pogreje – kakšna je tako celo boljša. Recimo sarme za božič so boljše naslednji dan. Ali pa ti ostane kakšna riba, tudi če je pečena, jo lahko naslednji dan postrežeš hladno kot solato ali narediš iz nje namaz. Da torej poskušamo biti trajnostni in zavreči čim manj hrane," že takoj na začetku pove Lidija Subašić, ki smo jo spoznali tudi kot tekmovalko v oddaji MasterChef Slovenija.

Lidija Subašić
FOTO: POP TV
FOTO: POP TV

Raziskave ministrstva za okolje kažejo, da slovenska gospodinjstva tedensko zavržejo več kot dva kilograma hrane. Z Lidijo se je naša novinarka Anastasija Jović ob veliki noči tako lotila potice, ki se že suši in jo spremenili v pohane šnite. "Meni je bolj všeč na sladko, imam rajši pohane šnite, ki so sladke. Zato sem pripravila mešanico sladke smetane, mleka, jajca in vanilije. Lahko bi dodali tudi kakšne začimbe, recimo cimet ali kaj takega. Jaz obožujem pehtranovo potico, zato sem jo izbrala – lahko je katerakoli," je povedala Lidija. Sledi utečen postopek: maslo, na katerem jo popečemo.

In kar je bila še včeraj potica, je danes nekaj drugega. "Danes pa ima drugačno podobo," je dodala kuharska mojstrica. Za konec je seveda treba še poskusiti. "Čuti se pehtran, ampak je bolj sočna zaradi omake, jogurta in masla, ki doda piko na i," je vesela Lidija, ki dodaja, da prazniki kljub tekmi za najboljše pognjeno mizo, najlepše pobarvane prihe in najslajšo potico ostajajo čas za družino. "Meni je bistvo velike noči, kot vseh ostalih praznikov, da smo skupaj z družino, s svojimi ljubljenimi," je zaključila.

velika noč lidija subašić ostanki hrane poraba ideje

kala 09
05. 04. 2026 21.37
Kje so pa tebe najdli.
1 1
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Starši pogosto spregledajo navado, ki povečuje tveganje za debelost otrok
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Air
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Sanjski moški Hrvaške
