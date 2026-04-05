Nekdanja tekmovalka MasterChefa o tem, kako zavreči čim manj hrane

"Jed, ki se lahko pogreje, se itak pogreje – kakšna je tako celo boljša. Recimo sarme za božič so boljše naslednji dan. Ali pa ti ostane kakšna riba, tudi če je pečena, jo lahko naslednji dan postrežeš hladno kot solato ali narediš iz nje namaz. Da torej poskušamo biti trajnostni in zavreči čim manj hrane," že takoj na začetku pove Lidija Subašić, ki smo jo spoznali tudi kot tekmovalko v oddaji MasterChef Slovenija.

Raziskave ministrstva za okolje kažejo, da slovenska gospodinjstva tedensko zavržejo več kot dva kilograma hrane. Z Lidijo se je naša novinarka Anastasija Jović ob veliki noči tako lotila potice, ki se že suši in jo spremenili v pohane šnite. "Meni je bolj všeč na sladko, imam rajši pohane šnite, ki so sladke. Zato sem pripravila mešanico sladke smetane, mleka, jajca in vanilije. Lahko bi dodali tudi kakšne začimbe, recimo cimet ali kaj takega. Jaz obožujem pehtranovo potico, zato sem jo izbrala – lahko je katerakoli," je povedala Lidija. Sledi utečen postopek: maslo, na katerem jo popečemo.