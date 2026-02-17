Nekdanja tekmovalka priljubljenih resničnostnih šovov bo postala mamica

Nekdanja tekmovalka resničnostnih šovov Manja Šernek je sporočila veselo novico. Z izbrancem Alexom Žoharjem – Cenerjem se bosta kmalu razveselila naraščaja. "Naša mala družina raste," je pripisala galeriji fotografij, na katerih ponosno razkazuje svoj že kar precej zaobljen nosečniški trebušček.

Bodoča mamica, ki jo je širša javnost spoznala v resničnostnem šovu Kmetija in je nastopila tudi v hrvaški različici formata ter v oddaji Ljubezen po domače, je svojo življenjsko zgodbo začela pisati pred očmi gledalcev. V 5. sezoni se je borila za srce Davida Krulčiča, a se med njima ni vnela ljubezen.

Manja in Alex v oddajiLjubezen po domače FOTO: POP TV

Nepričakovano pa je srečo našla ob takratnem dobrem prijatelju Alexu, ki ji je ob strani stal že v šovu. V srčnem in hudomušnem Primorcu je prepoznala svojo oporo in varno zavetje, kajkmalu pa si bosta nadela še najlepši naziv, postala bosta starša.