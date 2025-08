Nekdanja žena Primoža Peterke delila poročne fotografije: Za vedno se začne tu

Renata, širši javnosti znana kot manekenka in nekdanja kraljica Slovenije, ter mariborski glasbenik Bine Zorko, basist skupine Happy Ol' McWeasel, sta imela poletno poroko v ambientu Kamniško-Savinjskih Alp, obkrožena z družino in prijatelji. Med svati je bil s svojo izbranko Dijano tudi naš voditelj Simon Vadnjal, ki je z nami podelil nekaj utrinkov poročnega dne. "Poroka je bila v krasnem ambientu Kamniško-Savinjskih Alp, v objemu narave, ženin in nevesta pa sta nas vse presenetila s plesno točko – naborom ikoničnih pesmi iz filmov Šund, Madagaskar in številnih drugih. Po prikazanem imamo dva nova kandidata za šov Zvezde plešejo," je povedal.