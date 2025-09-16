Svetli način
Nekdanji alpski smučar Tijan Marovt se bo razveselil naraščaja

Ljubljana, 16. 09. 2025 13.05 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Nekdanji slovenski alpski smučar Tijan Marovt bo kmalu postal očka. 27-letnik je veselo novico sporočil z objavo fotografije, na kateri pred fotografskim objektivom nasmejana pozirata z izbranko Anejo. Športnik, ki je nedavno končal svojo profesionalno smučarsko kariero, se je ob novici o smučarskem pokoju pred meseci za vso podporo zahvalil tudi bodoči materi svojega otroka.

Nekdanji slovenski alpski smučar Tijan Marovt bo kmalu postal očka. 27-letnik, ki je v začetku leta sporočil, da končuje svojo profesionalno športno pot, je veselo novico sporočil z objavo prikupne fotografije na družbenem omrežju. "Nekaj se pripravlja," je pripisal fotografiji, na kateri z izbranko Anejo pozirata med plovbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Smučanje mu je pomenilo izjemno veliko. "Bilo je čudovito poglavje v mojem življenju, a prišel je čas, da spišem novo poglavje. Čeprav se poslavljam s težkim srcem, sem predvsem hvaležen za spomine, ljudi, ki sem jih spoznal, in to izjemno pot," je dejal februarja in se ob tem med drugim zahvalil svoji izbranki in družini za podporo.

