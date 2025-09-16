Nekdanji alpski smučar Tijan Marovt se bo razveselil naraščaja

Nekdanji slovenski alpski smučar Tijan Marovt bo kmalu postal očka. 27-letnik, ki je v začetku leta sporočil, da končuje svojo profesionalno športno pot, je veselo novico sporočil z objavo prikupne fotografije na družbenem omrežju. "Nekaj se pripravlja," je pripisal fotografiji, na kateri z izbranko Anejo pozirata med plovbo.

Smučanje mu je pomenilo izjemno veliko. "Bilo je čudovito poglavje v mojem življenju, a prišel je čas, da spišem novo poglavje. Čeprav se poslavljam s težkim srcem, sem predvsem hvaležen za spomine, ljudi, ki sem jih spoznal, in to izjemno pot," je dejal februarja in se ob tem med drugim zahvalil svoji izbranki in družini za podporo.