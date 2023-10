Nekdanji član 2Cellos se je razveselil hčerke

"Pred nekaj dnevi je bila rojena najina druga hčerka Rosa. Ponosen sem nanjo in na mojo neverjetno ženo Tamaro, prav tako so se je razveselili Val, Hana in Leo, ki so jo toplo sprejeli v trenutku, ko je prišla na svet. Počutim se blagoslovljeno, hvaležno in polno življenja. Sedaj smo popolni," je pripisal ob objavi.