Nekdanji Sanjski moški je postal prvič oče

Gregor Čeglaj je prvič postal oče. Nekdanji Sanjski moški se je s soprogo Katlyn, s katero živita v ZDA, razveselil sina. Kot je zapisal na družbenem omrežju, sta prvorojenca poimenovala Kai Lucas Čeglaj. Veselo novico, da bosta postala starša, sta zakonca sporočila oktobra.
"Najin mali princ je prispel. Dobrodošel, Kai Lucas Čeglaj. Po 30 urah poroda je končno tukaj. Mamica in dojenček sta zdrava, vsi pa smo presrečni," je ob fotografiji, na kateri Čeglajeva žena v porodnišnični sobi v naročju drži njunega prvega otroka, zapisal novopečeni oče.
Čeprav je Gregor Čeglaj v prvi sezoni šova Sanjski moški, ki si jo lahko ogledate na VOYO, izbral Anjo Širovnik, sta se kmalu razšla. Pozneje se je preselil v Ameriko, kjer je spoznal Katlyn, s katero sta se poročila in si ustvarila družino.
