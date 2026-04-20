Domača scena

Nekdanji Sanjski moški je postal prvič oče

Ljubljana, 20. 04. 2026 08.03 pred 12 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Gregor Čeglaj

Gregor Čeglaj, ki ga je Slovenija pred tremi leti spoznala v šovu Sanjski moški, je postal oče. Novico je sporočil na družbenem omrežju, kjer je delil fotografijo novopečene mamice in dojenčka, ob njej pa pripisal, da sta oba zdrava, vsi skupaj pa so presrečni.

Se upaš tudi ti zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.

Gregor Čeglaj je prvič postal oče. Nekdanji Sanjski moški se je s soprogo Katlyn, s katero živita v ZDA, razveselil sina. Kot je zapisal na družbenem omrežju, sta prvorojenca poimenovala Kai Lucas Čeglaj. Veselo novico, da bosta postala starša, sta zakonca sporočila oktobra.

"Najin mali princ je prispel. Dobrodošel, Kai Lucas Čeglaj. Po 30 urah poroda je končno tukaj. Mamica in dojenček sta zdrava, vsi pa smo presrečni," je ob fotografiji, na kateri Čeglajeva žena v porodnišnični sobi v naročju drži njunega prvega otroka, zapisal novopečeni oče.

Preberi še Nekdanji sanjski moški odšteva do rojstva prvega otroka

Čeprav je Gregor Čeglaj v prvi sezoni šova Sanjski moški, ki si jo lahko ogledate na VOYO, izbral Anjo Širovnik, sta se kmalu razšla. Pozneje se je preselil v Ameriko, kjer je spoznal Katlyn, s katero sta se poročila in si ustvarila družino.

gregor čeglaj oče prvi otrok sanjski moški slovenije

Kako se v simulatorju formule 1 znajdeta naša obraza?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Justi123
20. 04. 2026 08.15
a to je tisti, kateremu je martic unicil kariero s tistim ocenjevanjem zensk?
U1665256761563
20. 04. 2026 08.08
U, kar 30 ur poroda, madonca. Ene štejejo začetek poroda skoraj že, ko zanosijo.
Čeglajeva žena rojevala kar 30 ur, na svet sta pozdravila sina
