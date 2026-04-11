Nekdanji sanjski moški odšteva do rojstva prvega otroka

Pred dnevi sta v šovu Sanjski moški Hrvaške Karlo in Petar izbrala svoji sorodni duši. S Slovenko Kajo in Hrvatico Anastasio se je njuna ljubezen obdržala tudi po koncu šova.

Čeprav je tudi Gregor Čeglaj v prvi sezoni šova Sanjski moški izbral Anjo Širovnik, sta se kasneje razšla. Kljub temu je Gregor našel svojo srečo in se nedavno tudi poročil. Ljubezen nekdanjega sanjskega moškega, sezono, katero lahko trenutno spremljate na VOYO, pa bo kmalu dobila nove razsežnosti, saj se bo aprila razveselil naraščaja. S svojo drago Katlyn Čeglaj, ki jo je spoznal čez lužo, sta oktobra sporočila, da pričakujeta prvega otroka.