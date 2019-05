Nekdanji slovenski smučar po ločitvi našel novo ljubezen

Rene Mlekuž je dve leti po ločitvi očitno spet srečen v ljubezni. Svojo srčno izbranko pa je zdaj uradno predstavil tudi na družbenih omrežjih. Na Instagramu je objavil fotografijo z rdeče preproge dogodka Večer šampionov, na kateri pozira ob postavni svetlolaski, ki sliši na ime Urša Jezeršek. Zraven pa je zapisal: "Včasih se moraš urediti le zato, da bi bil videti vsaj pol toliko dobro kot tvoja ženska." Objavo je komentiralo, kar nekaj njunih prijateljev, ki so si bili enotnega mnenja, da sta čudovit par.

Rene je pred dobrima dvema letoma presenetil z novico, da se ločuje od svoje dolgoletne partnerke, nekoč članice glasbeno-plesne zasedbe Make Up, Nike Mlekuž. Reneju in Niki sta se v zakonu rodila hči Lijainsin Luka.Po koncu razmerja sta ostala prijatelja in ne glede na razplet njunega odnosa, jima otroka pomenita vse.