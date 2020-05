Nekdanji tekmovalec MasterChefa po neverjetni spremembi srečen v ljubezni

Gašper, tekmovalec kuharskega šova MasterChef Slovenija, ki se nam je s svojimi veščinami predstavil v 4. sezoni, je srečen v ljubezni. Neža, ki jo je spoznal v slaščičarni, mu družbo rade volje dela v hribih ter med ostalimi športnimi aktivnostmi. Druži ju zdrav način življenja ter podoben smisel za humor.

Gašper Kramar je po zaključku šova Master Chef Slovenija, kjer je za las zgrešil mesto med najboljšimi štirimi, stopil na novo pot. O prelomnici, ki se je zgodila prvega julija 2018 pa pravi, da vsekakor povezana s šovom, v katerem je sodeloval.

''MasterChef je v mojem življenju ogromno spremenil. Seveda je najbolj očitna vizualna sprememba, si bom pa udeležbo v šovu zapomnil tudi zaradi izkušnje same'', je povedal frizer, ki ljubi kuhinjo. Tekmovanje v kuharskem šovu je opisal kot nekaj posebnega, vsekakor pa je zanj bilo zelo naporno, saj pravi, da se je poznalo tudi dejstvo, da ni bil v takšni formi kot je danes.

icon-expand Gašper je na novo pot odločno stopil julija 2018. FOTO: Aleksandar Domitrica

Tekmovanje, v katerem se je izkazal s kuhalnico v roki, mu je dalo potreben zagon za večjo spremembo v življenju: ''Celotno dogajanje okrog šova in njegov zaključek je spodbudil splet dogodkov, ki se zagotovo ne bi zgodili, če MasterChefa ne bi bilo.'' Nekaj mesecev po zaključku snemanja je stopil na drugačno življenjsko pot. Litre sladkih pijač in kile čokolad so zamenjali zdravi prigrizki ter potenje v telovadnici.

icon-expand Sedaj živi zelo aktivno življenje, saj se nekaterim dobrotam ni pripravljen odreči. FOTO: Aleksandar Domitrica

Ker je z voljo in vztrajnostjo dosegel svoj cilj in se tako v svojem telesu končno počuti odlično, si občasno še vedno privošči kaj sladkega. Ravno sladka pregreha pa ga je pripeljala do osebe, s katero je našel ljubezen. Sladoled, ki ga oba z Nežoobožujeta je tisti, ki ju je združil. Spoznala sta se namreč v slaščičarni, čeprav imata nekaj skupnih prijateljev, se prej nista poznala. Ker sta si bila zelo všeč, sta nadaljevala z zmenki, dokler ni prišla zapovedana karantena in mnogo bolj intenzivno druženje. Namreč, izbrala sta družbo drug drugega in se odmaknila od preostale okolice.

icon-expand Z Nežo sta se spoznala v slaščičarni, saj je sladoled obema zelo ljub. FOTO: Aleksandar Domitrica

Gašper pravi, da jima je skupen smisel za humor, ceni pa tudi, da je ob Neži lahko popolnoma sproščen. Seveda pa oba ne moreta niti brez športa. V času samoizolacije sta gibanje postavila na stranski tir, ko pa so se odprle občine, sta obula pohodniške čevlje in obiskala nekaj hribov. Zelo rada tudi kolesarita ter rolata in tako neizmerno uživata v družbi drug drugega.