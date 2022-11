Kuharske so tradicionalno med najbolje prodajanimi knjigami. Njihova uporabna vrednost pa je omejena z založenostjo naše domače shrambe. S priročnikom Nepremagljiva kuhinja so si tri nepremagljive ženske zadale izziv, da 'fine dining' jedi poenostavijo in jih pripeljejo v domačo kuhinjo.