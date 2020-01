'Neskončno sem vesel, da sva to knjig’co ustvarila s sinom Taiem'

Rok Golob, skladatelj, producent, multi-instrumentalist in bobnar skupine KiNG FOO, je v teh dneh izdal knjigo z naslovom Mala knjig’ca velikih nesmislov, ki jo je ustvaril s sinom Taiem.

Rok je ponosen na svojega talentiranega sina, s katerim sta ustvarila knjigo Mala knjig’ca velikih nesmislov. FOTO: osebni arhiv

"Knjig’ca odbitih ilustracij in zgodb, ki vas s svojimi nesmiselnimi smisli spravi v dobro voljo, odpre čakre norosti in spodbudi hormon veselja. Neskončno vesel, da sva to knjig’co ustvarila s sinom Taiem, ki je naredil vse ilustracije," je o knjigi povedal Rok Golob, bobnar skupine KiNG FOO, ki upa, da bo knjiga našla pot do bralcev. "Knjiga je namenjena vsem ljudem, ki bi v sebi radi prebudili veselje, norčavost in šli izven okvirjev. V vsakem, navidezno še tako velikem nesmislu, je lahko globok smisel in po drugi strani je vsak smisel pogostokrat nesmiseln. Morda pa vam nek nesmisel odpre portal v nov in neznan svet ali pa vas samo spravi v dobro voljo." Glasbenikov sin Tai je zelo nadarjen. Med drugim je svoj talent dobro unovčil in po naročilu izdeluje ročno poslikane superge.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

December je za glasbenike zelo pester mesec in to dobro ve tudi Rok. Kaj pa januar? "Tudi januar je nekako pester. Prvo kar je, da ne pomnim, da bi že kdaj imeli toliko sončnih dni. Sicer pa sem v januarju napisal novo skladbo za flavto in klavir, ki bo maja izvedena na festivalu v Zagorju, pišem, snemam in aranžiram kar stalno, prav tako pa s KiNG FOO-ji že koncertiramo naokoli in promoviramo naš najnovejši Beautiful World."

Skladba Beautiful World (Čudovit svet)že v naslovu nosi pozitivno sporočilo. "Skozi globino čudovite melodije, ki se, kot naša želja biti vedno boljši, nenehno stopnjuje, se prepleta še čustveno besedilo. To nas spodbuja, da se moramo najprej zazreti vase in s tem, ko najdemo iskreno ljubezen do sebe, dobimo moč, da lahko privlačimo zunanji svet, kot si ga zamislimo. Sprejemanje samega sebe, svojih čustev in iskanje moči v težkih trenutkih je čista ljubezen, ki nam daje lepe misli, lepe besede in z njo začrtamo našo okolico in svet," so člani skupine povedali ob izidu pesmi.

Rok na snemanju videospota za pesem Beautiful world. FOTO: osebni arhiv

K še večji magičnosti pesmi doprinesejo gospel vokali, ki jih je avtor glasbe Rok Golob, vnesel v aranžma. Pevka Aleksandra Josić pa jo je, kot ponavadi, še dodatno dvignila z doživeto interpretacijo in iskreno, notranjo energijo. V videospotu režiser Matej Sušnik prikaže čudoviti svet skozi barve, svetlobo in naravne pojave. Priprave na snemanje sicer niso bile romantične kot spot sam, saj je bilo potrebno na sredino ogromnega travnika v Medvodah v temi prinesti 250 kg težak klavir. Je pa vsekakor k magičnosti videa doprinesla rosa na klavirju in objemi lučk.