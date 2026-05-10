Neustavljivi Borut Pahor: kljub poškodbi obiskal maturantski ples

Borut Pahor po padcu s kolesom že dobro okreva in se ne pusti motiti zlomu ključnice in lopatice. Novi žirant našega šova Slovenija ima talent, ki je izjemno priljubljen med mladimi, si je zanje ponovno vzel čas in obiskal maturantski ples maturantov izolske srednje šole.

"Zelo sem hvaležen izolskim maturantkam in maturantom, da so me povabili na njihov ples. Vzdušje je bilo svečano in prijetno. Dekleta in fantje so bili krasno urejeni, četvorko so odplesali brezhibno. Čestitke. Bilo je lepo, hvala," je pripisal posnetku, na katerem je pozdravil vse prisotne, ki zaključujejo svojo srednješolsko pot.