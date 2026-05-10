Domača scena

Neustavljivi Borut Pahor: kljub poškodbi obiskal maturantski ples

Izola, 10. 05. 2026 13.07 pred 23 minutami 1 min branja 4

Avtor:
E.K.
Borut Pahor

Borut Pahor s svojim mladostnim duhom že vrsto let navdušuje mlade. Kljub zlomu ključnice in lopatice si je tudi tokrat vzel čas zanje ter obiskal enega od maturantskih plesov. Njegovo priljubljenost potrjujejo številna vabila na maturantske in zaključne plese, ki jih prejema iz različnih slovenskih šol z vseh koncev države.

Borut Pahor po padcu s kolesom že dobro okreva in se ne pusti motiti zlomu ključnice in lopatice. Novi žirant našega šova Slovenija ima talent, ki je izjemno priljubljen med mladimi, si je zanje ponovno vzel čas in obiskal maturantski ples maturantov izolske srednje šole.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo sem hvaležen izolskim maturantkam in maturantom, da so me povabili na njihov ples. Vzdušje je bilo svečano in prijetno. Dekleta in fantje so bili krasno urejeni, četvorko so odplesali brezhibno. Čestitke. Bilo je lepo, hvala," je pripisal posnetku, na katerem je pozdravil vse prisotne, ki zaključujejo svojo srednješolsko pot.

Preberi še Borut Pahor po nesreči s kolesom pristal v bolnišnici

Nekdanji predsednik Republike Slovenije, ki je postal izjemno priljubljen tudi na družbenih omrežjih, si venomer rad vzame čas za javnost. S svojim humorjem, hudomušnostjo in predvsem mladostnim duhom pa je ustvaril poseben odnos prav z mlajšimi generacijami. V letošnji sezoni zaključkov osnovnih in srednjih šol je namreč prejel več kot dvajset vabil dijakov in študentov, ki si želijo, da bi poseben večer preživel prav z njimi. "Hvaležen sem, da sem od vas dobil 22 vabil za maturantske plese in valete - vseh se žal ne bom mogel udeležiti," je na družbenem omrežju sporočil pred dvema dnevoma.

Borut Pahor poškodba SLOVENIJA IMA TALENT SIT žirant

KOMENTARJI4

Magadaskar
10. 05. 2026 13.30
Pleši miška mala. Je pa bil kot predsednik dosti boljši od sedanje vzvišanke.
rok1211
10. 05. 2026 13.30
To pa je, človek na mestu! Lahko bi bil politik
frenk7O7
10. 05. 2026 13.22
Jezen kot že dolgo ne.
osservatore
10. 05. 2026 13.12
Borat bo za svojo popularnost naredil vse. In še več.
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
