Neverjetna cirkuška magija, imenovana Corteo

V Ljubljani te dni gostuje vrhunska predstava Corteo v produkciji Cirque du Soleil, v kateri smo priča živahni procesiji, praznični paradi, ki je nastala kot plod klovnovske domišljije o lastnem pogrebu. Neverjetna predstava "med nebom in zemljo" ponudi vratolomne, dih jemajoče cirkuške discipline ter elemente "slapstick" komedije in še česa.

Corteo je vesela procesija, praznična parada, ki si jo zamisli klovn. Predstava združuje strast igralca z gracioznostjo in močjo akrobata, da občinstvo potopi v gledališki svet zabave, komedije in spontanosti, ki se nahaja v skrivnostnem prostoru med nebom in zemljo. Tako nekako gre kratek povzetek predstave Corteo, ki jo je režiral Daniel Finzi Pasca, ki nam je nedavno o predstavi dejal, da je "njegova poetika morala najti dialog z akrobatskimi izzivi, s katero so ustvarili mitologijo v gledališču."

Corteo po svetu potuje že skoraj dve desetletji, v tem času ga je videlo več kot 10 milijonov ljudi. FOTO: Miro Majcen icon-expand

In dejansko je Corteo nekaj posebnega, saj so v Stožicah postavili poseben oder na sredini, z gledalci okoli njega, vse podobe pa potem nekako lebdijo pred očmi gledalcev, s čimer je spremenjena percepcija, kako stvari vidimo in jih dojemamo, kar je seveda poseben izziv, ki se zrcali v čudoviti in unikatni predstavi.

Neverjetne vragolije akrobatov s cyr kolesom. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Klovn Mauro, ki ga igra Marcelo Perna in je nedavno obeležil že 2000. predstavo v tej vlogi, si je zamislil, da bo njegov pogreb potekal v karnevalskem vzdušju in da ga bodo spremljali angelčki. Predstava tako vzpostavi kontrast med veličastnim in intimnim, neumnim s tragičnim ter lepoto popolnosti s privlačnostjo nepopolnosti. Hkrati lahko začutimo moč in ranljivost klovna, njegovo velikodušnost, ki predstavlja vidik človečnosti, ki obstaja v vsakem od nas.

Akrobati so iz 28 držav, scenografijo je pripeljalo 21 tovornjakov, nad produkcijo pa bdi 154-članska ekipa. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Filmska scenografija poskuša poustvariti estetske elemente, tako da vzpostavlja harmonijo med prizoriščem in nastopajočimi, ki so po eni strani formalni, po drugi pa tudi metaforični," meni režiser o predstavi, ki v dveh urah (z 20-minutnim odmorom) ponudi brezčasno slovesnost, v kateri domišljija draži resničnost z glasbo, ki je hkrati poetična in nagajiva. Občinstvo lahko uživa v celem naboru cirkuških atrakcij in veščin, ki so daleč od tipičnega cirkusantsva, zato ni čudno, da Cirque du Soleil velja za najboljšega na svetu.

Edinstvena predstava bo januarja 2025 gostovala tudi v prestižni londonski dvorani Royal Albert Hall. FOTO: Miro Majcen icon-expand

V predstavi tako ni nikoli dolgčas, saj smo lahko priče plesu akrobatk na kristalnih lestencih, veščinam na poskakujočih posteljah, plesu z velikanskmi helijevimi baloni, tibetanskim pojočim kristalnim skledam in še in še. Ne manjkajo niti klasične cirkuške discipline, od žongliranja, plesa ob visečem drogu, skakanje akrobatov z odskočno desko, veliko vragolij se dogaja v zraku, potem so tu veščine s cyr kolesom, akrobatsko lestvijo, z gimnastičnimi bradljami in tako naprej.

Predstava Corteo je nastala v režiji priznanega gledališkega ustvarjalca Daniela Finzija Pasce. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Pravzaprav je težko dostojno opisati ali podoživeti vse, kar se dogaja na odru, kjer je na določenih točkah predstave tudi do 40 ali 50 nastopajočih, od katerih ima vsak točno določeno nalogo in mesto v predstavi. V njej, se zdi, je vse do pikice natančno premišljeno, da deluje, praktično skoraj popolno. Kajti vse, kar se odvija pred očimi gledalcev, fotografski objektivi ali kamere le stežka prenesejo v naše domove ali mobilne naprave, saj je za pravo doživetje celotne magije treba biti prisoten "v živo". Kajti predstava je tako vrhunska, da je pravzaprav težko o njej filozofirati, treba jo je enostavno videti.

Corteo velja za eno bolj čarobnih stvaritev cirkusa Cirque Du Soleil. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Neverjetno predstavo Corteo si je od maja leta 2005 ogledalo preko deset milijonov ljudi, s čimer so prehiteli celo rekord predstave Varekai, ki smo si jo pred leti prav tako lahko ogledali v Stožicah. Cirkuško-artistično magijo, imenovano Corteo, si lahko ogledate še na petih predstavah, vse do nedelje, 15. decembra, v ljubljanskih Stožicah.