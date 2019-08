Neverjetna preobrazba: Gašper Kramar izgubil skoraj 100 kilogramov

Simpatičnega Gašperja Kramarja smo spoznali v 4. sezoni priljubljene kuharske oddajeMasterChef Slovenija. Frizer, ki ljubi kuhinjo, si je pred več kot enim letom zadal velik cilj – shujšati. Danes je lahko velik navdih mnogim, saj je izgubil skoraj 100 kilogramov. Tehtnica mu je najprej kazala 185 kilogramov, zdaj pa se je ustavila okrog 90. Odkar mu je to uspelo, ga seveda vsi sprašujejo za recept.

"Težko je dati nasvet, ker mora vsak najti svojo motivacijo. Jaz sem imel očitno dobro, ker sem prišel do tega, kjer sem zdaj. Moraš se vprašati, zakaj se ti zdi to vredno, lahko je zdravje, lahko je karkoli drugega, a potem moraš imeti ves čas fokus samo na tem in razmišljati samo o cilju," je za 24ur.com povedal Gašper, ki je dosegel izjemen rezultat. A pri tem se je soočal tudi z velikim izzivom, kot so pregrehe.

"Sladke pregrehe, ker sem velik sladkosned. Tudi zdaj, ko sem že toliko shujšal, se včasih še vedno pregrešim. Res verjamem, da je sladkor droga in tukaj bom imel težave še naprej, a kot sem rekel prej, moraš imeti fokus in nanj ne smeš pozabiti. Moja sladka pregreha, ki je ne opustim, je čokolada, poleti predvsem sladoled ... Malo mora biti tudi tega, ljudje moramo tudi grešiti!"