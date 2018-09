Neverjetni Dunking Devils zlati v Budimpešti in Zagrebu

Konec tedna je bil za slovensko akrobatsko skupino Dunking Devils izredno uspešen. V soboto so na svetovnem prvenstvu v akrobatski košarki ubranili naslov svetovnih prvakov, nato pa na hrvaških Supertalentih navdušili žirijo in se z zlatim gumbom uvrstili neposredno v polfinale.

Dunking Devils v akciji. FOTO: osebni arhiv

Dunking Devils, ki so nas navdušili že v oddaji Slovenija ima talent, nizajo uspeh za uspehom. V soboto so namreč na svetovnem prvenstvu v akrobatski košarki Budunkpest v Budimpešti ubranili naslov svetovnih prvakov. Osvojili so ne samo eno, temveč kar dve zlati in eno srebrno medaljo ter tako dokazali, da je Slovenija v tem športu najmočnejša na svetu. Svetovno prvenstvo v akrobatski košarki se je v madžarski Budimpešti letos odvilo drugič. Udeležile so se ga tri ekipe Dunking Devils: ena profesionalna in dve ekipi, ki sta tekmovali v amaterski kategoriji. Slovenci so se borili še proti američanom USA Dunk ter madžarskima ekipama Lords of Gravity in Face Team.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kljub težki konkurenci so naši Dunking Devils s svojo pozitivno energijo, vrhunsko izpeljanim nastopom in prirojenim zabavljaštvom prepričali sodnike, da jim podelijo največ točk. S tem so ubranili naslov svetovnih prvakov v profesionalni kategoriji. Odlično so se se odrezali tudi mlajši člani. Obe ekipi sta se uvrstili v sam vrh ter pobrali zlato in srebrno medaljo v amaterski kategoriji. "Budunkpest je za nas nekaj posebnega, saj nam tovrstni dogodki dajo priložnost, da srečamo svoje vzornike. Pred leti smo njihove posnetke gledali po spletu in jih občudovali, na Budunkpestu pa smo te obraze srečali v živo. Velika inspiracija je, na primer, Jerry Burrel, ki pri svojih 54 letih še vedno nastopa. Že samo druženje s temi športniki nam veliko pomeni, tako da nam ni bilo toliko važno, na katero mesto se uvrstimo. V čast nam je, da smo se na tekmovanju pomerili s takšnimi imeni, seveda pa je ekstra sladko, da smo uspeli premagati tako kvalitetno konkurenco," je z nami delil veselje akrobat Marko Knafelc.

Dunking Devils in ostali tekmovalci v Budimpešti. FOTO: osebni arhiv

Naslednje leto akrobatsko zabijanje praznuje 40-letnico svojega obstoja. Dunking Devils napovedujejo, da bodo ob tej okrogli obletnici prvenstvo organizirali v Ljubljani, saj se je ravno tukaj začel razvijati tekmovalni del tega športa. Akrobatsko zabijanje sicer izhaja iz ZDA, vendar je dolgo obstajalo le kot šov. Kot tekmovalni šport pa se je začel oblikovati ravno v Sloveniji, v okviru Šolske košarkarske lige (ŠKL). Tudi vsi ustanovni člani Dunking Devils so začeli svojo pot v srednješolskih skupinah, ki so tekmovale v ŠKL. Kasneje, ko so se s tem športom že ukvarjali profesionalno, so povabili v Slovenijo madžarski Face Team in počasi se je rodila ideja o svetovnem prvenstvu. Če bo vse po sreči, si bomo lahko naslednje svetovno prvenstvo v živo ogledali kar v naši prestolnici. To pa še ni vse, kar se je ta vikend za Dunking Devilse spremenilo v zlato. V nedeljo zvečer so namreč nastopili na avdiciji hrvaških Supertalentov, kjer so osvojili srca občinstva in pustili žirijo odprtih ust! S svojimi norčijami in kreativnim nastopom so si prislužili prvi zlati gumb v tej oddaji ter se tako uvrstili neposredno v polfinale.