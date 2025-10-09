Nevesta Ivana Zaka: Slovenka na poročni dan nosila glamurozno obleko

Ivan Zak se je pred dnevi poročil s skrivnostno Slovenko. Na družbenih omrežjih se je zdaj razširil posnetek prečudovite neveste, ki jo je v roke dobila priznana slovenska vizažistka in jo uredila za posebni dan. Nevesta se je pred oltar sprehodila v dolgi beli obleki, posuti z biseri, ženin pa si je nadel črno moško obleko.

Pred dnevi se je poročil priljubljeni hrvaški pevec Ivan Zak, ki je večno zvestobo obljubil Slovenki. Njegovo izbranko, katere identiteta javnosti ni znana, si je mogoče zdaj pobližje ogledati v videoposnetku, ki ga je objavila vizažistka, ki jo je na poročni dan spremenila v čudovito nevesto.

"Zdaj ni več skrivnost. V nedeljo se je poročil znan hrvaški pevec Ivan Zak in jaz sem imela to čast, da sem ličila njegovo čudovito nevesto in družice," je na družbeno omrežje zapisala vizažistka Jasna Oklešen.