Domača scena

Nevesta Ivana Zaka: Slovenka na poročni dan nosila glamurozno obleko

Zagreb, 09. 10. 2025 11.09 | Posodobljeno pred 23 minutami

Ivan Zak se je pred dnevi poročil s skrivnostno Slovenko. Na družbenih omrežjih se je zdaj razširil posnetek prečudovite neveste, ki jo je v roke dobila priznana slovenska vizažistka in jo uredila za posebni dan. Nevesta se je pred oltar sprehodila v dolgi beli obleki, posuti z biseri, ženin pa si je nadel črno moško obleko.

Pred dnevi se je poročil priljubljeni hrvaški pevec Ivan Zak, ki je večno zvestobo obljubil Slovenki. Njegovo izbranko, katere identiteta javnosti ni znana, si je mogoče zdaj pobližje ogledati v videoposnetku, ki ga je objavila vizažistka, ki jo je na poročni dan spremenila v čudovito nevesto.

"Zdaj ni več skrivnost. V nedeljo se je poročil znan hrvaški pevec Ivan Zak in jaz sem imela to čast, da sem ličila njegovo čudovito nevesto in družice," je na družbeno omrežje zapisala vizažistka Jasna Oklešen.

Poročna slovesnost naj bi se odvila v Novem Zagrebu, svatje pa naj bi se najprej zbrali na domu pevca v Gornjem Desincu. Slovenka je nosila dolgo belo obleko z biseri, videz pa je dopolnila s speto pričesko in ogrlico. Ženin si je nadel črno moško obleko, ki jo je dopolnil z belo srajco in temno kravato.

