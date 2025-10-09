Nevesta Ivana Zaka: Slovenka na poročni dan nosila glamurozno obleko

Pred dnevi se je poročil priljubljeni hrvaški pevec Ivan Zak, ki je večno zvestobo obljubil Slovenki. Njegovo izbranko, katere identiteta javnosti ni znana, si je mogoče zdaj pobližje ogledati v videoposnetku, ki ga je objavila vizažistka, ki jo je na poročni dan spremenila v čudovito nevesto.
"Zdaj ni več skrivnost. V nedeljo se je poročil znan hrvaški pevec Ivan Zak in jaz sem imela to čast, da sem ličila njegovo čudovito nevesto in družice," je na družbeno omrežje zapisala vizažistka Jasna Oklešen.
Poročna slovesnost naj bi se odvila v Novem Zagrebu, svatje pa naj bi se najprej zbrali na domu pevca v Gornjem Desincu. Slovenka je nosila dolgo belo obleko z biseri, videz pa je dopolnila s speto pričesko in ogrlico. Ženin si je nadel črno moško obleko, ki jo je dopolnil z belo srajco in temno kravato.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.