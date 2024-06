New Limits: Pravi družinski festival za vse generacije

New Limits ni le običajno avtomobilsko srečanje; je tradicija, ki vsako leto postavlja nove mejnike v avtomobilskem spektaklu. Dogodek združuje adrenalinske vožnje z najbolj ekskluzivnimi super športnimi avtomobili. Ciril Komotar je povedal, da so lahko obiskovalci videli Atmosferce , nastopili pa so tudi Dunking Devilsi . Na pestrem dogodku so se lahko preizkusili v vleki tovornjaka, izdelovali so skulpture z motorno žago, merili so najglasnejši izpuh in ob vsem tem uživali ob predstavah hitrih avtomobilov in motorjev.

Za odrasle in ljubitelje avtomobilov je bilo pripravljeno prav posebno doživetje. Občudovali so lahko največjo zbirko luksuznih vozil na enem mestu v Sloveniji. Med obiskovalci se je veliko govorilo o možnosti panoramskih voženj s superšportniki. Tisti, ki so že imeli priložnost sedeti v sovoznikovem sedežu, niso skrivali navdušenja nad hitrostjo in močjo teh avtomobilov. Za prave adrenalinske navdušence so organizatorji pripravili tudi vožnjo v pravih rally dirkalnikih in drift taxi, kjer so izkušeni vozniki poskrbeli za pravo dirkaško doživetje.

Za najmlajše so bili na voljo napihljivi gradovi in igrišča, ki so nudili ure in ure zabave. Za tiste, ki so iskali več adrenalina, je bil tu rodeo bik in paintball na prostem, kar je bilo prvič vključeno v program New Limits. Mladi avanturisti so se lahko pomerili v razburljivih paintball dvobojih, medtem ko so starši uživali v vrhunskem avtomobilskem šovu.

"New Limits ni največji avtomobilistični dogodek v državi samo zato, ker je bilo tukaj, kaj pa vem, 10 tisoč ljudi. Tukaj je bilo na kilo, tone dobre energije, avtomobili, mislim, toliko super avtomobilov na enem mestu, takšna izkušnja, jaz mislim, da je v Sloveniji na takšen način še ni bilo," je dejal Ciril Komotar.