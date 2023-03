Milena Zupančič je ena najpomembnejših slovenskih igralk ter gledaliških in filmskih ustvarjalk 20. stoletja. "Ni vloge, ki je Milena ne bi odigrala večplastno in najbolje. Ni besed, ki bi lahko opisale njeno velikansko vlogo v slovenski kulturi. In gotovo še ni rekla zadnje besede," so o letošnji Slovenki leta zapisali organizatorji.