'Smisel življenja ni, da imam čim več oblek, ampak da so te kvalitetne'

Trajnostna in zemlji prijazna moda je vedno bolj priljubljena med tistimi, ki sicer radi sledijo trendom. Modni vplivnici Zala Zagoričnik in Nataša Mernik sta se za razprodajo svojih omar odločili že drugič. "Priznam, da sem velika potrošnica. Doma zelo veliko hrčkam – oblačila, modne dodatke, čevlje. Ampak na neki točki sem si rekla, da je dovolj in da imam dovolj stvari. Ni smisel življenja, da imam čim več, ampak da imam kvalitetne izdelke. Danes se sploh mlajše generacije obračajo v trajnost, v to, da si jih izmenjajo in kupujejo rabljena oblačila," je dejala Mernik.

Iz njene omare je romalo več kot tisoč modnih kosov. Kateri pa so ostali? "Sigurno nekaj rožnih in rožastih oblek, mala črna oblekica, kavbojke, ki sem jih spet začela malo bolj vzljubljati in moram imeti vsaj dva para na lagerju, pa kakšni topki, ki so vsestranski. Moje pravilo je, da se mora kombinirati s stvarmi, ki jih že imam," je poudarila.

Podobnega pravila se drži tudi Zagoričnik. "Zdaj sem se poslužila kapsulne garderobe, tako da so ostali kosi, ki mislim, da bodo za vedno modni. Bele srajčke, črne hlače, kakšni suknjiči, pa tudi športni copati, ki so modni," je povedala.

In če ste kdaj v želji po trendu opravili zgrešen nakup, brez skrbi, tudi unikatni kosi lahko dobijo novo življenje. Med njimi so denimo očala, ki jih je Mernik kupila za enega od koncertov. Se jih lahko ponovno uporabi? "Absolutno! Za kakšno zanimivo zabavo, mogoče dekliščino ali pa kar tako, zakaj pa ne," je še povedala.