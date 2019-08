Nik iz Kmetije: Želiva se preseliti v skupno stanovanje

Nik Triler , ki ga poznamo iz resničnostnega šova Kmetija, je nedavno na Instagramu objavil fotografijo, na kateri se skupaj s Katarino Kosem , hčerko Andrijane Starine Kosem , smejita v objektiv. Poleg je dodal še rdeče srce in hitro so se pojavile govorice, da simpatični Nik ni več samski.

Namigovanja smo preverili pri Niku, ki nam je potrdil, da sta s Katarino par že štiri mesece in da sta se spoznala v lokalu, kjer je delala. "Imava namen ostati skupaj, saj se imava zelo rada in se v najkrajšem možnem času želiva preseliti v skupno stanovanje," je dejal za 24ur.com.

Jeseni pa se izjemno priljubljeni resničnostni šov Kmetija vrača na POP TV. Tudi letos bo zelo zanimiv, poleg tega pa lahko pričakujemo veliko novih tekmovalcev in nove lokacije.

Bila pa sta tudi že na skupnem dopustu, saj sta se za 14 dni odpravila v Izolo h Katarininim staršem. Povedal je, da sta se takoj ujela in se še vedno odlično razumeta. "Katarina je super oseba, všeč mi je, ker je drugačna od ostalih punc, ima odličen smisel za humor in me kar naprej spravlja v smeh. Ob njej se enostavno dobro počutim."

V šovu Kmetija pa se je Nik najbolje razumel s sotekmovalko Aneto Andollini in sta po koncu šova povedala, da sta spletla močno prijateljstvo. Zdaj pa nam je Nik razkril, da z Aneto že nekaj časa nista več v stikih in se zato o njegovi novi ljubezni nista pogovarjala.