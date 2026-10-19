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Preprosta enačba, vesela novica: Zakonca Škrlec bosta prvič postala starša

Ljubljana, 19. 10. 2026 18.53 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Nik Škrlec bo postal oče.

Znani igralski par je sporočil veselo novico. Nik Škrlec in njegova srčna izbranka pričakujeta prvega otroka. Novico o prihodu dojenčka sta sporočila na družbenem omrežju, kjer sta objavila fotografijo nosečniškega trebuščka, zraven pa preprosto pripisala: 1 + 1 = 3.

In je res. Zaljubljen par bo v družino kmalu pozdravil novega člana. Igralec in voditelj Nik Škrlec, znan tudi iz serije Ja, Chef!, ter žena Lena Hribar Škrlec pričakujeta prvega otroka.

Par je veselo novico sporočil na Instagramu, kjer sta objavila skupno fotografijo, na kateri ima glavno vlogo nosečniški trebušček.

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Njuna zgodba se je začela že med študijem na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Tam sta se spoznala, njuna skupna pot pa traja že več kot 15 let. Poleti 2021 sta jo kronala s poroko, zdaj pa se veselita še enega velikega mejnika.

Čeprav sta oba dejavna v slovenskem igralskem prostoru, zasebnega življenja ne postavljata pogosto v ospredje. Tokrat sta vendarle z javnostjo delila posebno novico, ki pomeni začetek povsem novega poglavja v njunem življenju.

Nik Škrlec in Lena Hribar
Nik Škrlec in Lena Hribar
FOTO: Mare Vavpotič

Nika Škrleca gledalci poznajo kot vsestranskega ustvarjalca, igralca in televizijskega voditelja. Širšo prepoznavnost si je pridobil z vodenjem priljubljene oddaje Male sive celice, gledalci pa ga poznajo tudi iz priljubljene serije Ja, Chef!. Poleg televizije se posveča gledališču, ustvarjanju spletnih vsebin in projektom, povezanimi s spominom ter miselnimi izzivi. Lena Hribar Škrlec je prav tako igralka, od leta 2019 pa je članica igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. Igralsko ustvarjanje je del njenega družinskega okolja – njen oče je igralec Zvone Hribar.

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