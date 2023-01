Nik Škrlec: Če se smejimo, pomeni, da smo brihtni

Medtem ko si marsikdo ne zapomni niti poštne številke domačega kraja, si je Nik Škrlec zadal izziv in se naučil na pamet kar vse v Sloveniji, kljub temu da jih je več kot 500. Njegovi številni hobiji večinoma temeljijo na treningu sivih celic, a je mnenja, da je lenarjenje morda celo bolj pomembno kot aktivnost. "Če si ne znaš vzeti časa za oddih, potem tudi nikoli ne boš zares v pogonu," pravi. Priznava pa, da mu čisto vse vendarle ne leži, pri tem pa izpostavil na primer pletenje puloverjev in peko sladic, za katere trdi, da so popolnoma neprebavljive.

Dolga leta je bil rekorder v recitiranju decimalk števila pi, a mu je primat pred dvema letoma odvzel takrat 13-letni Tibor Hvala, ki je z več kot 10.000 decimalkami podrl njegov rekord. Nik sicer pravi, da glede tega še ni rekel zadnje besede. "Tako kot kralj Matjaž spim, raste mi brada, in ko bo prišel čas, se bom zbudil."

In kako lahko natreniramo svoj spomin, da si bomo na čim bolj preprost način zapomnili več? Najbolj enostavno to storimo tako, da usmerjamo svojo pozornost, pravi igralec, ali po domače, da poslušamo. Če želimo še eno prestavo višje, pa Nik priporoča uporabo asociacij, da abstraktne številke postanejo bolj oprijemljive. Števila si tako včasih pretvori v oblike, "osem bo vedno snežak, dvojka vedno labod, za šestico imam golf palico ali pa češnje, sedem je bumerang in tako naprej".