Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Nik Škrlec in Manca Trampuš mlade vabita k razmišljanju in ustvarjanju

Ljubljana, 10. 02. 2026 20.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Simon Vadnjal
Nik Škrlec in Manca Trampuš

Letos obeležujemo leto Srečka Kosovela, v katerem se poklanjamo našemu pesniškemu geniju. V ta namen sta moči združila igralec Nik Škrlec in vodja skupine Koala Voice, pevka ter kitaristka Manca Trampuš. Po navdihu stripa o Srečku Kosovelu 'Srečkonstrip' sta ustvarila predstavo, ki predvsem mlade spodbuja k ustvarjanju in razmisleku o ustvarjanju nasploh.

Morda se najde kak skeptik, ki ob omembi klasika Kosovela pomisli na priložnostni dremež, toda Nik in Manca sta se predstave o velikanu med slovenskimi pesniki lotila na zelo inovativen način.

"Naredili smo jo z milijo, da če bi se v dvorani znašla Manca, ko je bila v srednji šoli, kaj bi jaz takrat morala slišati, da bi me vzpodbudilo? Veliko smo se ukvarjali s tem, kako približati to, da se nečesa lotiš, se ne ustrašiš umetnosti in da to ni nek bav bav, ampak je nekaj, kar je zabvano in igrivo," nam je povedala Manca.

"Kakšen ustvarjalni vulkan je bil Srečko in kako mlad je bil, ko je vse to ustvarjal. V navdih mi je bil v tem, da slediš temu, kar se ti zdi super in ustvarjaš, kljub temu, da mogoče nimaš takoj nekih potrditev ali pa že kljukic, dosežkov," pa je povedal Nik.

Neobičajne forme, kot je tudi strip, mlade očitno uspešno pritegnejo k prebiranju vsebin o slovenskih klasikih.

"Ni vse, kar je kratko, dobrega samo na telefonih, ampak tudi v knjigi in te zna tisto v bistvu veliko globlje nagovoriti," pa nam je povedal Žiga X Gombač, avtor stripa SREČKONSTRIP.

Uprizoritev 'SREČKONSTRIPredstava je res čuden naslov za predstavo', v kateri nastopata prodorna Nik Škrlec in Manca Trampuš, je nastala v sklopu Kosovelovega leta 2026, v katerem se poklanjamo pesniškemu geniju, Srečku Kosovelu.

Predstava izhaja iz stripa o Srečku Kosovelu z naslovom Srečkonstrip in ga uporabi kot izhodišče za interaktivni gledališki dogodek, ki spodbuja k razmisleku in ustvarjanju na sploh. Mlademu občinstvu 'SREČKONSTRIPredstava je res čuden naslov za predstavo' prinaša preplet gledaliških, glasbenih, literarnih, stripovskih in medijskih vsebin, ki jih v gledališkem dogodku odprte strukture v sodelovanju z občinstvom nizata nastopajoča. Skozi preigravanje forme intervjuja, podkasta, dialoga in pripovedovanja nastopajoča postopoma opuščata fiksno strukturo in vabita občinstvo v soustvarjanje vsebin, tem in celo naslova predstave. Meja med Srečkom Kosovelom ter Manco in Nikom, med odrom in avditorijem in med realnostjo in domišljijo se zabriše, v ospredje stopi skupnost gledalcev kot ustvarjalni subjekt.

srečko kosovel manca trampuš nik škrlec

Anamaria Goltes presenetila s fotografijo v kopalkah

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
zadovoljna
Portal
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
vizita
Portal
Okužba, ki se pogosto začne nedolžno, a lahko hitro postane resna
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
cekin
Portal
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
moskisvet
Portal
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Popolne miške, ki vedno uspejo
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527