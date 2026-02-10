Nik Škrlec in Manca Trampuš mlade vabita k razmišljanju in ustvarjanju

Morda se najde kak skeptik, ki ob omembi klasika Kosovela pomisli na priložnostni dremež, toda Nik in Manca sta se predstave o velikanu med slovenskimi pesniki lotila na zelo inovativen način.

"Naredili smo jo z milijo, da če bi se v dvorani znašla Manca, ko je bila v srednji šoli, kaj bi jaz takrat morala slišati, da bi me vzpodbudilo? Veliko smo se ukvarjali s tem, kako približati to, da se nečesa lotiš, se ne ustrašiš umetnosti in da to ni nek bav bav, ampak je nekaj, kar je zabvano in igrivo," nam je povedala Manca.

"Kakšen ustvarjalni vulkan je bil Srečko in kako mlad je bil, ko je vse to ustvarjal. V navdih mi je bil v tem, da slediš temu, kar se ti zdi super in ustvarjaš, kljub temu, da mogoče nimaš takoj nekih potrditev ali pa že kljukic, dosežkov," pa je povedal Nik.

Neobičajne forme, kot je tudi strip, mlade očitno uspešno pritegnejo k prebiranju vsebin o slovenskih klasikih.

"Ni vse, kar je kratko, dobrega samo na telefonih, ampak tudi v knjigi in te zna tisto v bistvu veliko globlje nagovoriti," pa nam je povedal Žiga X Gombač, avtor stripa SREČKONSTRIP.

Uprizoritev 'SREČKONSTRIPredstava je res čuden naslov za predstavo', v kateri nastopata prodorna Nik Škrlec in Manca Trampuš, je nastala v sklopu Kosovelovega leta 2026, v katerem se poklanjamo pesniškemu geniju, Srečku Kosovelu.

Predstava izhaja iz stripa o Srečku Kosovelu z naslovom Srečkonstrip in ga uporabi kot izhodišče za interaktivni gledališki dogodek, ki spodbuja k razmisleku in ustvarjanju na sploh. Mlademu občinstvu 'SREČKONSTRIPredstava je res čuden naslov za predstavo' prinaša preplet gledaliških, glasbenih, literarnih, stripovskih in medijskih vsebin, ki jih v gledališkem dogodku odprte strukture v sodelovanju z občinstvom nizata nastopajoča. Skozi preigravanje forme intervjuja, podkasta, dialoga in pripovedovanja nastopajoča postopoma opuščata fiksno strukturo in vabita občinstvo v soustvarjanje vsebin, tem in celo naslova predstave. Meja med Srečkom Kosovelom ter Manco in Nikom, med odrom in avditorijem in med realnostjo in domišljijo se zabriše, v ospredje stopi skupnost gledalcev kot ustvarjalni subjekt.