Nika Kljun čutila potresne sunke v Las Vegasu: Bilo me je strah ...

''V tistem trenutku sem se nahajala v Las Vegasu in potresne sunke smo začutili tudi tukaj ... To območje je prizadel z magnitudo, nekoliko višjo od 3. Nahajala sem se v 18. nadstropju in medtem, ko sem koreograirala, sem zaslišala zvoke iz kopalnice - kot, da se vrata odpirajo in zapirajo. To me je sprva pretreslo, nato pa se je začela premikati tudi luč in ko sem pogledala skozi okno, sem videla, da se vse trese. Takrat sem začutila tudi premikanje stolpnice in se začela zavedati, da gre za potres.''

Nika se v Las Vegasu pripravlja na dogodek Dance Awards, kjer bo tokrat stopila v sodniške čevlje. Pred plesnim spektaklom svojo pozornost posveča inštrukcijam plesa. Tako je bila v času potresnih sunkov v družbi svojih učencev, ki so bili, podobno kot ona, presenečeni nad močjo tresljajev. A kot nam je dejala Nika, so bili njeni prijatelji, ki so se v tistem času nahajali v Los Angelesu, izpostavljeni veliko hujšim potresnim sunkom. Svoje občutke ob precej močnih tresljajih je opisala z besedami: ''Bilo me je strah ... Predvsem zato, ker je vse skupaj trajalo precej dolgo in ker sem se nahajala v 18. nadstropju – nisem bila na tleh in nikamor se nisem mogla umakniti. Obenem sem se zavedala, da se bo vse skupaj kmalu umirilo, ampak kljub temu si v takšni situaciji ne moreš pomagati, da ne bi bil prestrašen.''