Pravijo, da je edina Slovenka, ki ji je resnično uspelo v Hollywodu. Sodelovala je z glasbeniki, kot so Justin Bieber, Beyonce, Jennifer Lopez, Britney Spears in One directon. Koreografije je delala tudi za plesni šov La banda znamenitega Simona Cowella, svetovno znanega žiranta v šovih, v katerih iščejo talente. Vse to je že uspelo 30-letni Niki Kljun.