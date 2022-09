Kaj imajo skupnega Beyonce, Justin Bieber in Jason Derulo? Vsi trije so vrhunski pop zvezdniki z milijoni oboževalcev po vsem svetu in vsi trije so se plesnih koreografij učili pri Slovenki, Niki Kljun. Nika je že leta ena izmed najbolj iskanih koreografinj v Hollywoodu, pretekli vikend pa je v Slovenijo pripeljala še eno zveneče ime plesnega sveta. Jake Kodish ima najbrž krajši seznam zvezdnikov s katerimi ni delal, kot tistih, s katerimi je.