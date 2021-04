Nika Kljun je sodelovala pri videospotu nove glasbene uspešnice

Nika je ob izjemnem dosežku povedala, da pozdravlja vse Slovence, ki ljubijo ples. Mladim sporoča, naj ne nehajo sanjati, kljub oviram, ki jih v trenutnih časih prinaša koronavirus. Ljubiteljem plesa sporoča, naj s srcem ustvarjajo tisto, za kar čutijo, da so bili poslani na ta svet."Mladi imamo v sebi neverjetno moč in energijo. Izkoristimo jo za podporo dobrega in koristnega za naš planet in s tem tudi drug za drugega. Jaz sem se v življenju odločila za ples. Vabim vas k ogledu plesnega videa za pesem Sanga Zoo priljubljenih izvajalcev Abraham Mateo, DaVido in Farruka."