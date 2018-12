Nika Kljun o delu z Britney Spears: Mislim, da ni več skrivnost ...

Nika Kljun znova dokazuje, da se trdo delo, vztrajnost in več ur napornih treningov v plesnih dvoranah, slej ko prej obrestujejo.

Slovenska koreografinja je v preteklosti z izjemnimi plesnimi gibi prepričala že številne zvezdnike, med njimi Beyonce, Justina Bieberja, Janet Jackson, Black Eyed Peas, Chrisa Browna, Jennifer Lopez, Nicky Jama in druge. V zadnjem letu je sodelovala z igralcemSeanom Hayesom, ki ga večina pozna po njegovi vlogi Jacka, Willovega gejevskega prijatelja, v izjemno uspešni seriji Will & Grace. Zvezdnik je sprejel velik izziv in stopil v čevlje legendarne TV voditeljice Ellen DeGeneres. Slednja ga je namreč povabila, da bi vodil njeno oddajo. Za gostovanje je pripravil tudi posebno plesno točko, na pomoč mu je priskočila Nika, ki se je podpisala pod njegov nastop, saj je v celoti poskrbela za koreografijo. Svoj pečat je pustila tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer je sodelovala z enim in edinim Willom Smithom. Koreografirala pa je tudi oddajo, ki so jo na ABC-ju pripravili ob 90. obletnici rojstnega dneva enega najprepoznavnejših junakov Walta Disneya Miki Miške.