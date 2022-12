Nika Kljun o temni plati industrije: Plesalce obravnavajo kot smeti

Prišla je iz majhne Slovenije, s svojim talentom pa prepričala največje svetovne zvezde. Uroš Slak bo v oddaji Ena na ena gostil Niko Kljun , plesalko in koreografinjo, ki je med drugim sodelovala z Britney Spears , Jennifer Lopez , Justinom Bieberjem , Willom Smithom in Paulo Abdul .

Ob vprašanju, kateri izmed številnih projektov, pri katerih je sodelovala, je njen najljubši, Nika težko najde pravi odgovor. "Vsak projekt je bil po svoje lep," je povedala Urošu Slaku in poudarila, da pri vsakem sodelovanju s svetovnimi zvezdami poišče dobre stvari. O opevanem zvezdniškem svetu je Kljunova dejala tudi, da ima ta temno stran. "Plesalce obravnavajo kot smeti," je dejala v pogovoru in pojasnila, da je to vsesplošni problem, čeprav prav oni v resnici zvezdnike naredijo lepše in boljše. "Naročniki imajo svoje muhe. Na vse moraš biti pripravljen."

Kljub napornemu delavniku, v sklopu katerega med drugim opravlja delo plesalke, koreografinje in mentorice, se Nika rada vrača v domovino. Kot je dejala, obožuje slovensko naravo in svojo družino, motita pa jo predvsem slovenska nevoščljivost in ideja, da ples ne velja za šport. Pojasnila je, da na žalost še vedno veliko ljudi misli, da je do omenjenih uspehov prišla zaradi vez ali drugih uslug, kar jo vedno znova zažene, da se še bolj dokaže.

