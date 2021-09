Nika Kljun s fantom združila moči za svetovnega zvezdnika

Seznam zvezdnikov, s katerimi je Nika Kljun v preteklosti že delala, je resnično zelo dolg, na njem pa najdemo sama največja imena glasbene industrije – Jennifer Lopez, Paula Abdul , Britney Spears , Justin Bieber , Beyonce , Pitbull, Nicky Jam, Will Smith, French Montana, Fifth Harmony in še bi lahko naštevali.

"S kreativnima direktorjema The Squared Division sem začela sodelovati že leta 2015, ko se je naša pot šele začela. Naše sodelovanje se je začelo, ko sta me najela za koreografsko delo na televiziji Univision za pevski šov La Banda, nato sem bila koreografinja latinskih grammyjev in različnih pevskih koncertov tudi po Aziji. Zelo se ujamemo zaradi enakega načina dela, korektnosti, perfekcionizma, kreativnosti in doslednosti. To poletje smo znova sodelovali in to pri projektih za J Balvina, za katerega sva z mojim fantom Sonnyjem Pedersenom koreografirala del šova za njegove trenutne festivalne koncerte, zdaj pa nas čaka še enourni koncert v živo na največji družbeni platformi TikTok. Poletje je bilo zelo naporno, a sem hvaležna za vse izzive in priložnosti, ki so mi prišle naproti," je Nika za 24ur.com povedala o novem plesno-zvezdniškem sodelovanju. Energična Nika se med pogovorom spominja, kakšni so bili treningi za prihajajoči koncert, ki se bo zgodil 12. septembra, a po našem času bo to v ponedeljek ponoči.

Kljub svetovni slavi pa je 36-letni kolumbijski zvezdnik na našo plesalko, plesni ponos Slovenije, naredil dober vtis: "Po dolgem času moram priznati, da sem zopet začutila prizemljenost v zvezdniškem svetu. Prijetno je delati z glasbeniki in ekipo, ki so pripravljeni trdo delati za odličen končni rezultat. J Balvin je kljub svojemu natrpanemu urniku in svetovni slavi prijazen in spoštljiv. Ko se začuti obojestransko zaupanje, vse steče veliko lepše."

"Treningi v Los Angelesu so bili intenzivni, če pomislim, pravzaprav eni izmed težjih, ki sem se jih kadarkoli lotila. A v plesalce popolnoma zaupam, saj imajo večletne izkušnje nastopanja na odru z svetovnimi zvezdami, kot so J.Lo, Beyonce, Britney Spears, če jih naštejem le nekaj. Res lahko rečem, da so izvrstni, in vesela sem, da smo zopet lahko sodelovali."

Pandemija covida-19 ji je tako kot mnogim preprečila stik z družino, a na srečo ji ni vzela možnosti za delo in plesno izražanje: "Od aprila do zdaj sem bila v koreografskem elementu skoraj vsak dan, zato sem že nestrpno pričakovala prihod k domačim v Slovenijo. Pred prihodom sem se ustavila še na Ibizi, kjer sem izkoristila prijetno s koristnim, saj je tja prišla tudi moja mami. Na plesno predavateljsko delo Ibiza Platform sem se odzvala z največjim veseljem, saj sva se tam srečali in si nekaj dni namenili samo zase. Z očetom in bratcem pa grem na počitniški oddih naslednji teden. Zaradi potovalnih omejitev se z domačimi nisem videla že leto dni, a sem si zadala, da bom družino v Sloveniji kljub natrpanemu jesenskemu in zimskemu urniku poskušala obiskati večkrat."

"Slovenija ima veliko dobrih plesalcev, a pot do svetovnega uspeha je neusmiljena. Ne gre le za kakovostno plesanje, gre za vrsto drugih dejavnikov, ki pokažejo, ali si iz pravega testa ali ne. Svoje ime si gradiš tudi s svojim pristopom do dela in soljudi, vedenjem, pravo komunikacijo in še bi lahko naštevala. Dobro delo gre od ust do ust in če lahko mladim slovenskim plesalcem predam vsaj peščico znanja, ki sem ga pridobila skozi več kot dekado učenja, potem je moj dan izpopolnjen."

Na ameriške televizijske zaslone bo čez nekaj mesecev prišel nov plesni šov z imenom Come Dance With Me, pri katerem je Nika ena izmed glavnih koreografov skozi celo sezono. Voditelj šova je avtor pesmi Philip Lawrence, najbolj znan po glasbenem sodelovanju z Brunom Marsom. Zaradi težkih in zapletenih delovnih razmer v Ameriki zaradi koronavirusa so celoten šov že posneli med aprilom in julijem v Avstraliji. Takoj ob prihodu v deželo tam spodaj je morala iti za dva tedna v karanteno, ki jo je prestajala v hotelski sobi, s snemanjem oddaje pa so končali ravno ob pravem času, ko so se številke okuženih začele zopet hitro večati.