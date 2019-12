Nika Kljun s Pahorjem posnela selfi leta

Nika je za to priložnost nosila čudovito zeleno obleko.

Slovenska koreografinja Nika Kljunse je udeležila svečane podelitve nagrad najboljšim športnikom v letu 2019, na kateri je bila ena od podeljevalcev večera. Nika, ki jo je pred dnevi v večerni informativni oddaji 24UR gostil Uroš Slak, je nekaj utrinkov s podelitve delila tudi na Instagramu.

"Gospe in gospodje, predsednik Slovenije in jaz. Borut Pahor, v čast mi je bilo spet poklepetati z vami," je zapisala Nika, ob tem pa objavila ključnik oziroma hashtage #selfieoftheyear (v prevodu selfi leta). Zaprisežena blondinka je zraven objavila dve fotografiji, in sicer njun skupni selfi ter fotografijo, ki je nastala med njunim poziranjem.