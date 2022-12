Nika Kljun se je zaročila

"Rekla sem da," je zapisala na svoj Instagram profil Nika Kljun in s tem sporočila, da se je med oddihom v tropskih krajih zaročila. V daljšem zapisu se je zahvalila svojemu partnerju za vse preživete trenutke skupaj ter način, kako jo je zaročil. Pohvalila je, koliko časa in truda ter načrtovanja je namenil posebnemu trenutku. "Popoln trenutek, ki si ga bom za zmeraj zapomnila," je dodala in partnerja Sonnyja Fredieja Pedersena označila za zlatega človeka, ki okoli sebe deli le ljubezen.

"Ni besed, s katerimi bi opisala, kako se počutim. Oba trdo delava in veliko potujeva ter sva predana temu, kar počneva. In med vsem tem me vedno podpiraš in spominjaš, da je pomembno tudi izkušati čudeže sveta. Najina supermoč v tem življenju je dejstvo, da se izpopolnjujeva in podpirava," z lepimi besedami v nadaljevanju ni varčevala Nika. "Hvaležna sem za vse trenutke, ki sva jih delila, vse, kar sva skupaj dosegla, in vez, ki sva jo ustvarila v zadnjih 14 letih. To popotovanje ne bi bilo enako brez tebe, ljubezen moja. Bilo nama je usojeno," je še dodala in zapisala, da komaj čaka na naslednje poglavje njunega življenja.

Na koncu zapisa, ki ga je dopolnila z galerijo fotografij veselega trenutka, je nazdravila na skupno prihodnost, polno življenja, ljubezni, plesa, smeha in preostalih avantur, ter vsem sledilcem zaželela vesele praznike.