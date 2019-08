Nika Kljun dopustovala na hrvaškem otoku

"Obožujem svojo skrivno plažo, ki sem jo pred leti našla na Hrvaškem. Osamljeno, nedotaknjeno, zasebno. Vsako leto me pričaka, da jo obiščem. Ni kraja na svetu, kjer bi raje bila," je pod morske fotografije zapisala Nika, ki je kratke počitnice preživela z družino.

Nika Kljun , slovenska plesalka, koreografinja in solastnica plesne šole Bolero, je ves čas v pogonu. Če ne poučuje v kakšnem kraju, ustvarja nove koreografije za svoje učence ali pa sodeluje s kakšnim svetovnim zvezdnikom. A poletje je čas, ko si tudi zaprisežena plavolaska rada vzame čas zase in počitek. Pred dnevi se je ustavila na hrvaškem otoku Pag.

31-letnica je pred meseci svoj pečat pustila tudi na podelitvi glasbenih nagrad Billboard v Las Vegasu, kjer je nastopila tudi 56-letnaPaula Abdul, ki je uprizorila izjemen pevsko-plesni in scensko dodelani nastop. Pod koreografijo pa se je podpisala seveda Nika. Paula se je Niki po nastopu zahvalila in dejala, da ji je bilo delati z njo v velik užitek in zadovoljstvo.