Nika Kljun uživala v dekliškem večeru s pevko Paulo Abdul

Nika Kljun pravi, da se je v življenju treba tudi zabavati, tega načela pa se je držala tudi med dekliškim večerom s pevko Paulo Abdul , s katero sta uživali ob dobri hrani, glasbi in družbi. Slovenska koreografinja je na družbenem omrežju delila video, na katerem z 61-letnico plešeta in pojeta ob glasbeni spremljavi skupine, ki jo sestavljajo legende glasbene industrije popularne glasbe.

"Kakšno doživetje! Preprosto moraš uživati v dekliškem večeru s Paulo Abdul!" je zapisala ob videu in dodala: "Če se malo vrnem k temu intimnemu, zabavnemu in sofisticiranemu večeru z dobro hrano, najboljšim vzdušjem in zelo posebnim mini koncertom nekaj ikoničnih umetniških legend. Moramo ceniti, kako se glasba razvija in ustvarja pot za tiste, ki še prihajajo."

Plesalka je dodala, da se je lepo potopiti v glasbo s tistimi, ki jo zares cenijo, in dodala, da je Paula Abdul gotovo ena izmed teh ljudi. Zapisala je, da sta se med večerjo zabavali ob dobri živi glasbi, ki so jo izvajali Paul Petersen, ki je najbolj znan po sodelovanju s Princem ter skupinama The Family in The Time, na oder je stopil tudi kitarist Woods Jesse Johnson, družbo pa jima je delal producent Oliver Leiber, ki je produciral Paulin debitantski album.