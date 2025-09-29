Nika Kljun: Vedno mi je najlepše učiti v Sloveniji

"Vesela sem, da so prišli iz cele Slovenije, nekateri so prišli iz drugih držav. Vedno mi je najlepše učiti v Sloveniji. Čeprav že 17 let živim v Ameriki, ampak sem Slovenka in res sem se lepo počutila, energija je bila neverjetna in sem res napolnjena," nam je povedala plesalka Nika Kljun .

"Sedaj sem certificirana življenjska trenerka in med urami vse počnem sproščeno. Ko vidim, da jim je potrebno uliti nekaj energije ali samozavesti, se na licu mesta spomnim in se vprašam, kaj bi jim zdaj pomagalo? Sedaj učim že skoraj 20 let in imam toliko izkušenj, da vem, da je najboljše, če so ljudje sproščeni. Ko ljudi sprostiš, se med seboj spoznajo in se počutimo, da smo vsi eno, takrat lahko iz plesalca največ potegnem. To je zame največ, kar lahko dam. Trudim se, da jim dam tudi mentaliteto, ker če v glavi stvari niso urejene, je zelo težko tudi plesati, se izražati in biti samozavesten. Ko pa si plesalec, moraš biti samozavesten in to še preden dobro znaš koreografijo. Samozavest ti pomaga, da do konca vse izvedeš. V tem uživam. Plesalce vidim kot ljudi in ne samo tiste, ki plešejo," je o svojih plesnih tečajih povedala Nika, ki je razkrila, s čim pa učenci napolnijo njo: "Dajo mi ljubezen, energijo, ko vidim, da plesalec doživi razsvetljenje in je v nekem transu. Potem vem, da sem opravila svoje delo. To je najboljši občutek. Pri meni ne gre za to, ali imaš čisto pravilne linije, pri meni gre za to, da se počutijo bolj samozavestne kot takrat, ko so prišli na uro, saj to samozavest lahko prenesejo v svet."

Letos bo prvič v zgodovini svetovno prvenstvo v hip hop plesu in breakdanceu v Sloveniji. Kaj na to pravi Nika?

"Meni je to noro, tako da upam, da bo veliko gledalcev, da se bodo vsi podpirali, da bo dobra energija. Vsi plešemo, vsi se podpiramo, imamo to!" je z nasmehom povedala, ki že 17 let živi in dela v Združenih državah Amerike, in na vprašanje, kako so sprejeti slovenski plesalci v tujini, odgovarja: "Vsak je človek zase. Je odgovoren zase in tudi za to, kako vidi sam sebe v svetu, kako se obnaša v svetu, kakšen pečat pusti za sabo, ko dela s kom. Ponosna sem na Slovence, zdi se mi pa, da moramo še malo bolj skupaj držati, ker nas je manj, načeloma pa je vseeno ali si z Jamajke ali pa iz Slovenije, če si dober človek, te bodo vedno imeli radi."