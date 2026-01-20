Nika Kovač večerjala za isto mizo kot Katy Perry in Justin Trudeau

Na letošnjem forumu v Davosu se je med najpomembnejšimi ljudmi v poslovnem svetu in najbolj vplivnimi politiki znašla tudi slovenska politična aktivistka Nika Kovač. Na družbenem omrežju je delila skupno fotografijo s Katy Perry in v daljšem zapisu dodala, da morda na prvi pogled nobena od njiju ne sodi tja, razkrila pa je tudi, o čem je tekel pogovor z zvezdnico in njenim partnerjem, nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.
"Zaradi kampanje My Voice, My Choice v zadnjem času počnem marsikaj, kar mi je tuje. Do odločitve komisije je še slab mesec in pol in znašla sem se v Davosu. Na konferenci, ki pooseblja skoraj vse, s čimer se ne strinjam," je začela daljši zapis, v katerem je zapisala, da je v Davos odpotovala, ker je morala. "Sama sebi sem obljubila, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da obranim delo, ki smo ga do zdaj opravili. In ta obljuba me je pripeljala sem," je dodala.
Za isto mizo kot Katy Perry in Justin Trudeau
"Včeraj sem se za večerjo znašla za isto mizo z Justinom Trudeaujem, nekdanjim predsednikom vlade Kanade, in Katy Perry. Pogovarjali smo se o kampanji My Voice, My Choice, o dostopu do varnega splava, o tem, kako smo v Sloveniji obranili Anhovo in se postavili po robu kapitalu. Ob koncu večera sem ugotovila, da se s Katy (iz zelo različnih razlogov) verjetno obe počutiva nekoliko nenavadno v tej skupini ljudi. Z njo sem zato preživela še nekaj časa. Nisva se pogovarjali o poletih v vesolje. Govorili sva o delovanju Inštituta 8. marec in o Sloveniji. In nekje med vsem tem sem si ponovno potrdila: včasih moraš stopiti v prostore, ki ti niso domači, da probaš zaščititi tisto, v kar verjameš," je razkrila.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.