Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Nika Kovač večerjala za isto mizo kot Katy Perry in Justin Trudeau

Davos, 20. 01. 2026 18.24 pred 35 minutami 2 min branja 29

Avtor:
K.Z.
Katy Perry in Nika Kovač

Na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu se je, kot je zapisala na družbenem omrežju, znašla tudi Nika Kovač. Politična aktivistka je ob fotografiji, na kateri pozira v družbi pevke Katy Perry, delila daljši zapis, v katerem je razkrila, da sta z zvezdnico in njenim partnerjem Justinom Trudeaujem večerjali za isto mizo, in povzela teme njihovega pogovora.

Na letošnjem forumu v Davosu se je med najpomembnejšimi ljudmi v poslovnem svetu in najbolj vplivnimi politiki znašla tudi slovenska politična aktivistka Nika Kovač. Na družbenem omrežju je delila skupno fotografijo s Katy Perry in v daljšem zapisu dodala, da morda na prvi pogled nobena od njiju ne sodi tja, razkrila pa je tudi, o čem je tekel pogovor z zvezdnico in njenim partnerjem, nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zaradi kampanje My Voice, My Choice v zadnjem času počnem marsikaj, kar mi je tuje. Do odločitve komisije je še slab mesec in pol in znašla sem se v Davosu. Na konferenci, ki pooseblja skoraj vse, s čimer se ne strinjam," je začela daljši zapis, v katerem je zapisala, da je v Davos odpotovala, ker je morala. "Sama sebi sem obljubila, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da obranim delo, ki smo ga do zdaj opravili. In ta obljuba me je pripeljala sem," je dodala.

Preberi še Justin Trudeau v Davosu z roko v roki s Katy Perry

Za isto mizo kot Katy Perry in Justin Trudeau

"Včeraj sem se za večerjo znašla za isto mizo z Justinom Trudeaujem, nekdanjim predsednikom vlade Kanade, in Katy Perry. Pogovarjali smo se o kampanji My Voice, My Choice, o dostopu do varnega splava, o tem, kako smo v Sloveniji obranili Anhovo in se postavili po robu kapitalu. Ob koncu večera sem ugotovila, da se s Katy (iz zelo različnih razlogov) verjetno obe počutiva nekoliko nenavadno v tej skupini ljudi. Z njo sem zato preživela še nekaj časa. Nisva se pogovarjali o poletih v vesolje. Govorili sva o delovanju Inštituta 8. marec in o Sloveniji. In nekje med vsem tem sem si ponovno potrdila: včasih moraš stopiti v prostore, ki ti niso domači, da probaš zaščititi tisto, v kar verjameš," je razkrila.

nika kovač katy perry justin trudeau večerja davos

Tamia Šeme okreva po poškodbi, a ostaja pozitivna in optimistična

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uroš
20. 01. 2026 18.59
Če je politična aktivistka, kako ji je dovoljeno, da se financira iz tujine in obratuje na domačem politične parketu?
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
20. 01. 2026 18.59
jj pa v jok pa na drevo 😂😂😂
Odgovori
0 0
Artechh
20. 01. 2026 18.56
ne morem vidt pijavke
Odgovori
+0
1 1
supergigi
20. 01. 2026 18.56
Tudi Kovačevo je premamil kapital proti kateremu se tako bori lol.
Odgovori
+2
2 0
Patriot79
20. 01. 2026 18.56
S seboj naj jo vzameta
Odgovori
+2
2 0
frenk7
20. 01. 2026 18.55
janševci se bodo požrli od foušije, ker je trump Goloba povabil,... pacienta pa ne,.... sedaj pa še Nika po Davosu nabira denar za I8M, za predvolilno kampanjo,.... Ne bom presenečen, če bo spet kakšen janševec v svoji zamaknjenosti našel pot na streho.
Odgovori
-1
2 3
Kritikizstajerske
20. 01. 2026 18.59
res je...in uzaljeno posali komentarje😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
Bodifer
20. 01. 2026 18.53
BUTARA NA m2
Odgovori
+5
6 1
frenk7
20. 01. 2026 18.53
janševci zadnje dni ustvarjajo nepregledne količine prepoznavne vsebine kletne latrine in jo zlivajo po Golobu, ker ga je trump povabil med svetovne voditelje,... no, sedaj pa še Nika,... saj ne bodo preživeli.
Odgovori
-4
2 6
asgard
20. 01. 2026 18.56
Veš da se kaj dosti ne sekiramo za to kolačevo in unga pernatega. Itak sta v zatonu...
Odgovori
+2
2 0
patriot20
20. 01. 2026 18.52
baje da je 2 pice kebab zmazava
Odgovori
+3
4 1
machine
20. 01. 2026 18.52
doma levičarka, v tuji se pa druži z največjimi kapitalističnimi mogotci.
Odgovori
+6
7 1
96bimBo
20. 01. 2026 18.51
Grša od moje bivše.
Odgovori
+3
4 1
krjola
20. 01. 2026 18.50
kaj ima ta bajsa tam za iskat?
Odgovori
+5
6 1
asgard
20. 01. 2026 18.56
Zastonj hrana
Odgovori
0 0
frenk7
20. 01. 2026 18.50
janševci neutolažljivo žalostni zaradi povabila trumpa Golobu in popularnosti Nike v poslovnem svetu,..... janševci, ... kaj bi dali, da bi se jih kdo spomnil...
Odgovori
-7
2 9
Groucho Marx
20. 01. 2026 18.59
Jejhata srebrna frenkica, pa tebe premetava bolj kot list v viharju. Včeraj je bil menda Dumb, danes pa mogočni Trump, na katerega si nadvse ponosna. 🤣😂🤣😂
Odgovori
0 0
Kviz
20. 01. 2026 18.50
Raje dam € tistim iz Dolenjske kot tej ženski.
Odgovori
+4
6 2
grumf
20. 01. 2026 18.48
Hahahh, bravo, kr vidm, kako bo ene komentatorje razneslo pd ppzitivne energije hahahah Kabooooommmmm
Odgovori
-4
3 7
sc0rpion
20. 01. 2026 18.48
Jaz pa v jok
Odgovori
+4
4 0
Groucho Marx
20. 01. 2026 18.48
Ah tale naša Nikica. Prejema kapitalske injekcije v stotisočih evrov, ampak bori se pa proti kapitalu. 😂
Odgovori
+12
13 1
96bimBo
20. 01. 2026 18.51
Ima podjetje v ZDA.
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
20. 01. 2026 18.46
Jima je vse požrla
Odgovori
+10
10 0
Drr Insajder
20. 01. 2026 18.45
Velika socialistka Nika, na največjem zboru kapitalistov na svetu! 🤣🤣🤣 To je ta leva prevara, ampak slovenski levičarji bodo spet nasedl!
Odgovori
+16
16 0
proofreader
20. 01. 2026 18.45
Pa njen oče ve, da se Nika bori, da ga čimbolj obdavčijo?
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Skozi 17 transakcij izginilo 1500 evrov
Ali je imel Valentino otroke?
Ali je imel Valentino otroke?
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Star, a izklesan kot grški bog
Star, a izklesan kot grški bog
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450