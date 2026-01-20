Nika Kovač večerjala za isto mizo kot Katy Perry in Justin Trudeau

Na letošnjem forumu v Davosu se je med najpomembnejšimi ljudmi v poslovnem svetu in najbolj vplivnimi politiki znašla tudi slovenska politična aktivistka Nika Kovač. Na družbenem omrežju je delila skupno fotografijo s Katy Perry in v daljšem zapisu dodala, da morda na prvi pogled nobena od njiju ne sodi tja, razkrila pa je tudi, o čem je tekel pogovor z zvezdnico in njenim partnerjem, nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.

"Zaradi kampanje My Voice, My Choice v zadnjem času počnem marsikaj, kar mi je tuje. Do odločitve komisije je še slab mesec in pol in znašla sem se v Davosu. Na konferenci, ki pooseblja skoraj vse, s čimer se ne strinjam," je začela daljši zapis, v katerem je zapisala, da je v Davos odpotovala, ker je morala. "Sama sebi sem obljubila, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da obranim delo, ki smo ga do zdaj opravili. In ta obljuba me je pripeljala sem," je dodala.

Za isto mizo kot Katy Perry in Justin Trudeau