Nika Križnar dahnila usodni da

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar , ki se lahko kot ena izmed redkih v naši deželi pohvali z velikim kristalnim globusom v smučarskih skokih, je dahnila usodni da. Križnarjeva in njen dolgoletni partner Aljaž Vodan sta si večno zvestobo obljubila le nekaj tednov po koncu dolge in naporne, a kljub temu uspešne zimske sezone.

Nika Križnar je veselo novico potrdila na spletu, natančneje na svojem Instagramovem profilu, kjer je delila foto utrinek veselega dne. "Za vedno," je pripisala pod poročno fotografijo.

Tudi Aljaž Vodan prihaja iz sveta smučarskih skokov. Nekdanji smučarski skakalec je danes trener otrok pri SK Triglav Kranj. Čeprav Nika Križnar o svojem zasebnem življenju ni velikokrat javno govorila, je na svojem Instagramovem profilu pogosto objavljala fotografije s svojim izbrancem. Tako tiste, ki so nastale med sezono na belih strminah, kot tiste, ki so nastale v času počitnic znotraj in zunaj slovenskih meja. Tako je nekoč pod črno-bel sebek sebe in Aljaža zapisala: "Prijatelj, fant in moja večna ljubezen. Hvala, ker si!"