Nika Križnar delila poročne fotografije: Ta dan je bil za naju poseben

Šampionka, ki je kot prva Slovenka osvojila veliki kristalni globus v smučarskih skokih, je objavila nekaj uradnih poročnih fotografij, na katerih pozira s svojim možem. Obenem je delila tudi nekaj bližnjih posnetkov iz obreda in uradnega slikanja ter fotografije svojih poročnih čevljev in obleke, poročno torto, prstana in tudi priprave na izmenjavo zaobljub, kot so ličenje in urejanje pričeske neveste. V opisu se je zahvalila vsem, ki so bili prisotni na njun poseben dan, in opis zaključila: "Rada vas imava!"