Nika Zorjan o vrnitvi na odre: Če mi bo zdravje dalo, želim peti do smrti

Nika Zorjan se je vrnila na glasbene odre. Zaradi zdravstvenih težav več kot pol leta ni nastopala, ob ponovni vrnitvi pred svoje zvesto občinstvo pa enostavno ni mogla ostati ravnodušna. Ko je množica otrok namesto nje odpela več kot polovico pesmi, so ji po licih spolzele solze. "Tega občutka se preprosto ne moreš navaditi," je povedala po nastopu.

"Od malega sem sanjala, da bom pevka in da me bodo ljudje poznali po mojih pesmih. Ko zdaj nastopam in ko občinstvo, še posebej otroci, pojejo moje pesmi tako na glas in ko vidim iskrice v očeh, ko me gledajo, sem tako srečna. Tega občutka se preprosto ne moreš navaditi," je za 24ur.com povedala Nika Zorjan po svojem prvem nastopu po tem, ko več kot pol leta ni smela peti. "Spomnim se male Nike, ki je o tem sanjala. Ljudje imajo radi mojo glasbo, res radi pridejo na moje koncerte in preprosto se zgodi čarovnija, ko se naše energije povežejo. Takrat se zavem, da je to moje poslanstvo v življenju," je čustveno razložila.

icon-expand Nika Zorjan se je po več kot pol leta znova vrnila na oder. FOTO: Arhiv izvajalke

Zaradi zdravstvenih težav, vozlička v grlu, je morala glasbo, ki ji je bila dejansko položena v zibelko, za šest mesecev postaviti na stranski tir. "To je bilo najtežje obdobje v mojem življenju. A sem ga potrebovala, da sem dobila lekcijo za življenje," je dejala in dodala, da je zdaj postala bolj odgovorna sama do sebe. "Nika v meni mi je rekla: Malo se morava umiriti," je v smehu še zaupala.

Za naš portal je tudi priznala, da jo je bilo pred nedavnim nastopom sicer strah. "Vedno imam tremo, a pred pavzo sem pela vsak dan, tudi če nisem imela nastopa. Tokrat pa me je bilo res strah, ker pol leta nisem smela nič peti," je povedala in dodala: "Bala sem se, kako bo z mojim vozličkom. Bala sem se peti visoke tone. Rekli so mi, da lahko pojem, a me je bilo strah, da bi se stvari poslabšale. Ko sem stopila na oder, se je vrnila stara Nika."

V času, ko ni nastopala, so jo ljudje pogrešali. "Zelo lepo je videti, da te ljudje dejansko pogrešajo. Ko smo morali preklicati nekaj nastopov, mojim oboževalcem res ni bilo vseeno. Bilo mi je toplo pri srcu, zdaj pa sem se vrnila še z večjim užitkom. Hvaležna in srečna sem, da sem se lahko vrnila, ker vse to enostavno ni samoumevno," je vesela glasbenica, ki je pričakovala, da se bo na oder vrnila po dveh mesecih, a se ji je okrevanje zavleklo.

icon-expand Na koncertu so otroci namesto nje zapeli pol pesmi in Nika ni mogla zadržati solz. FOTO: Arhiv izvajalke

"Ne predstavljam si, da ne bi mogla peti. Živim v glasbeni družini, ko sem bila stara dve leti in pol, sem imela prvi nastop. Če mi bo zdravje dalo, želim peti do smrti," je poudarila slovenska pevka, ki pravi, da je zanjo glasba in nastopanje kot zrak, ki ga diha. Simpatični Prekmurki ni nikoli težko opraviti vseh medijskih obveznosti, ki so stalni spremljevalec ukvarjanja z glasbo. "Potrebujem ta adrenalin, slikanje, snemanje videospotov, intervjuje, snemanje pesmi, pisanje besedil, druženje z glasbenimi kolegi, oboževalci," je navdušena Nika, ki jo včasih kdo vpraša, kako se ji ljubi še dve uri po koncertu ostati z oboževalci, deliti avtograme in se z njimi fotografirati. "To mi je res v užitek. Uživam, ko vidim, kako so ljudje srečni, če se jim posvetim in tako jim lahko vrnem, da me podpirajo," je še razkrila.

icon-expand Slovenska pevka v nedeljo, 10. 9., pripravlja dobrodelni koncert v domačem Prekmurju. FOTO: Arhiv izvajalke