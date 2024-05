Nika Zorjan videospot za novo pesem posnela na slikovitih Maldivih

Nika Zorjan je na Maldivih plavala z morskimi psi in pevka je prepričana, da tega nikoli ne bo pozabila. Z njo je bil tudi snemalec Niko Karo, ki je v objektiv ujel slikovite prizore. "Domačini so tako prijazni," je vtise zbirala pevka, ki je vesela, da je bila na lokalnem otoku, kjer jih je imela moč spoznati. "Najbolj zanimivo mi je bilo to, da ne smejo piti alkohola," je dodala.

"Snemati videospot na Maldivih je rajsko in nebeško," je še dodala, a poudarila, da jima je s snemalcem velikokrat ponagajalo vreme. Zaradi nenadnih neviht sta zato velikokrat iskala zavetje, a kljub temu sta vse dni tam izkoristila do potankosti. "Preveč sem jedla," se je še pošalila Zorjanova ter še enkrat poudarila, da so Maldivi resnično raj na zemlji.