Nikinih 50 milijonov ogledov: Še zdaj ne morem verjeti!

"Da je mojo priredbo nekdo naložil na arabskem kanalu sem izvedela, ker mi je neka punca na glasbeno Facebook stran lani poleti napisala sporočilo s povezavo. Tudi ona je svoj profil imela v arabščini in ko sem kliknila gor in pogledala me je skoraj kap. Takrat je imel videospot 11 milijonov ogledov in najprej sem mislila, da to ni realno, da to ne more biti res. Takoj sem poslala povezavo moji glasbeni ekipi, prijateljem ter Niku Karu, s katerim sva ta video posnela in hitro sem se zavedala, da je dejansko to resnično,"je zgodbo o priredbi slavne pesmi in videospotu, v katerem rola po prekmurskih ravnicah, opisala simpatična pevka Nika Zorjan.