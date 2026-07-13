Niko Goršič prejel nagrado za življenjsko delo v Severni Makedoniji

Predsednik festivala, vrhunski makedonski dramatik, pisatelj, nekdanji diplomat, ustanovitelj in predsednik Mednarodnega gledališkega festivala Actor of Europe ter predsednik Mednarodne univerze Europa Prima v Skopju Jordan Plevneš , je ob podelitvi poudaril, da je mednarodni umetniški odbor Goršiča izbral soglasno. "Niko Goršič ima legendarno biografijo, ki zajema jugoslovanski, balkanski, evropski in svetovni gledališki prostor. S svojim ustvarjanjem je gledališče razumel kot globalni prostor, tako kot je Shakespeare razumel svet – kot oder. Vse življenje je iskal dostojanstvo in ljubezen v človeku. Zato smo ponosni, da se je tej izbrani družini največjih evropskih gledaliških umetnikov pridružil tudi Niko Goršič – v ponos slovenski kulturi ter vsem nam, ki verjamemo v moč evropske umetnosti," je povedal.

Goršič je ena najvidnejših osebnosti slovenskega sodobnega gledališča. Po diplomi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani je štiri desetletja ustvarjal v Slovenskem mladinskem gledališču in pomembno prispeval k njegovi mednarodni uveljavitvi. Kot igralec, režiser in performer je sodeloval na več kot 300 mednarodnih festivalih v štiriintridesetih državah ter ustvarjal z več kot štiridesetimi gledališkimi ustanovami v Sloveniji in tujini. Za življenjsko delo je med sedemintridesetimi nagradami kot igralec in režiser Nick Upper leta 2007 prejel tudi Odličje Marije Vere Društva slovenskih gledaliških igralcev. "To priznanje razumem predvsem kot priznanje dosežkom slovenskemu alternativnemu gledališču od šestdesetih let preteklega stoletja do danes. Potrjuje, da naše ustvarjanje nikoli ni bilo le lokalno, ampak je bilo od začetkov mednarodno. Desetletja sodelovanj, gostovanj in ustvarjanja so dobila potrditev, da niso bila spregledana," je povedal nagrajenec ob prevzemu nagrade in dodal: "Lepo je biti med največjimi evropskimi igralci. Prijetno je biti v takšni družbi. Iz Slovenije je bila doslej med nagrajenci Milena Zupančič, zdaj pa sem se ji pridružil tudi sam. To je velika čast."