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Niko Goršič prejel nagrado za življenjsko delo v Severni Makedoniji

Resen, 13. 07. 2026 09.47 pred 28 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Slovenski igralec, režiser in performer je s svojim delom pomembno zaznamoval evropski kulturni prostor.

Pretekli vikend so v Severni Makedoniji ploskali Slovencu. Na odprtju 24. mednarodnega gledališkega festivala Actor of Europe je Niko Goršič prejel nagrado za življenjsko delo Actor of Europe 2026. Tako je po Mileni Zupančič postal drugi Slovenec s priznanjem, ki ga podeljujejo izjemnim gledališkim umetnikom za ohranjanje evropske gledališke dediščine.

Niko Goršič je na odprtju 24. mednarodnega gledališkega festivala Actor of Europe v Resnu v Severni Makedoniji slavil. Slovenski igralec, režiser in performer je namreč prejel nagrado za življenjsko delo Actor of Europe 2026, eno najuglednejših mednarodnih priznanj na področju gledališke umetnosti.

Niko Goršič je prejel nagrado za živjenjsko delo.
Niko Goršič je prejel nagrado za živjenjsko delo.
FOTO: Arhiv organizatorja

Nagrada, ustanovljena leta 2003, je namenjena izjemnim gledališkim ustvarjalcem, katerih umetniški opus pomembno zaznamuje evropsko gledališko dediščino in prispeva k skupnemu kulturnemu spominu Evrope. Festival Actor of Europe že štiriindvajset let povezuje umetnike ob Prespanskem jezeru, na stičišču Severne Makedonije, Albanije in Grčije.

Jordan Plevneš in Niko Goršič
Jordan Plevneš in Niko Goršič
FOTO: Arhiv organizatorja

Predsednik festivala, vrhunski makedonski dramatik, pisatelj, nekdanji diplomat, ustanovitelj in predsednik Mednarodnega gledališkega festivala Actor of Europe ter predsednik Mednarodne univerze Europa Prima v Skopju Jordan Plevneš, je ob podelitvi poudaril, da je mednarodni umetniški odbor Goršiča izbral soglasno. "Niko Goršič ima legendarno biografijo, ki zajema jugoslovanski, balkanski, evropski in svetovni gledališki prostor. S svojim ustvarjanjem je gledališče razumel kot globalni prostor, tako kot je Shakespeare razumel svet – kot oder. Vse življenje je iskal dostojanstvo in ljubezen v človeku. Zato smo ponosni, da se je tej izbrani družini največjih evropskih gledaliških umetnikov pridružil tudi Niko Goršič – v ponos slovenski kulturi ter vsem nam, ki verjamemo v moč evropske umetnosti," je povedal.

Slovenski igralec, režiser in performer je s svojim delom pomembno zaznamoval evropski kulturni prostor.
Slovenski igralec, režiser in performer je s svojim delom pomembno zaznamoval evropski kulturni prostor.
FOTO: Arhiv organizatorja

Goršič je ena najvidnejših osebnosti slovenskega sodobnega gledališča. Po diplomi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani je štiri desetletja ustvarjal v Slovenskem mladinskem gledališču in pomembno prispeval k njegovi mednarodni uveljavitvi. Kot igralec, režiser in performer je sodeloval na več kot 300 mednarodnih festivalih v štiriintridesetih državah ter ustvarjal z več kot štiridesetimi gledališkimi ustanovami v Sloveniji in tujini. Za življenjsko delo je med sedemintridesetimi nagradami kot igralec in režiser Nick Upper leta 2007 prejel tudi Odličje Marije Vere Društva slovenskih gledaliških igralcev. "To priznanje razumem predvsem kot priznanje dosežkom slovenskemu alternativnemu gledališču od šestdesetih let preteklega stoletja do danes. Potrjuje, da naše ustvarjanje nikoli ni bilo le lokalno, ampak je bilo od začetkov mednarodno. Desetletja sodelovanj, gostovanj in ustvarjanja so dobila potrditev, da niso bila spregledana," je povedal nagrajenec ob prevzemu nagrade in dodal: "Lepo je biti med največjimi evropskimi igralci. Prijetno je biti v takšni družbi. Iz Slovenije je bila doslej med nagrajenci Milena Zupančič, zdaj pa sem se ji pridružil tudi sam. To je velika čast."

Goršič ob prejemu nagrade.
Goršič ob prejemu nagrade.
FOTO: Arhiv organizatorja

Med dosedanjimi prejemniki nagrade Actor of Europe za življenjsko delo so Ljuba Tadić (Srbija), Rade Šerbedžija (Hrvaška), Marcel Bozonnet (Francija), Bruce Myers (Združeno kraljestvo), Milena Zupančič (Slovenija), Ion Caramitru (Romunija), Maria do Céu Guerra (Portugalska), Enik Eszenyi (Madžarska), Iva Janžurová (Češka), Brian Michaels (Nemčija), Anna Pettersson (Švedska) in Niko Goršič (Slovenija).

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