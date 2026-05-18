Nina Badrić svoje uspešnice izvedla v družbi akustičnega orkestra

Legendarna Nina Badrić se je slovenskemu občinstvu tokrat predstavila v drugačni luči, kot smo je vajeni. V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je namreč pripravila intimen koncert, na katerem je svoje uspešnice izvedla v družbi akustičnega orkestra.

Z Ante Gelo Accoustic Orchestra je izvedla skladbe, s katerimi je zaznamovala generacije poslušalcev. Med njimi so Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla in Dani i godine. Na razprodanem koncertu pa je kljub mirnejšim ritmom občinstvo hitro spravila na noge tudi s priredbami pesmi Oliverja Dragojevića in Miša Kovača. "To so še vedno moje pesmi, ampak zdaj so dobile še dodatno patino. Kot da so staro vino, ki smo ga odprli po dvajsetih letih in bam! Zdaj to zveni še bolje, kot takrat, ko smo jo posneli," nam je zaupala pevka.

Nina Badrić je začela nastopati v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Štirikrat je sodelovala na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije Dora. Hrvaško je na Evroviziji predstavljala leta 2012 v azerbajdžanskem Bakuju s pesmijo Nebo.

Glasbeno se je pred tem več let udejstvovala v pevskem zboru ter kot spremljevalna vokalistka priznanih pop rock zasedb na Hrvaškem, kot sta Parni valjak in Prljavo kazalište. Odločilen na njeni poti pa je bil glasbenik Dino Dvornik, ki je pomembno pripomogel k razvoju njene kariere. Doslej je izdala več studijskih albumov, zadnjega v začetku letošnjega leta z naslovom Moji ljudi.