Domača scena

Nina Badrić svoje uspešnice izvedla v družbi akustičnega orkestra

Ljubljana, 18. 05. 2026 17.02

Avtor:
Alen Podlesnik Anastasija Jović
Nina Badrić

V Cankarjevem domu je nastopila ena najvidnejših hrvaških glasbenic Nina Badrić. Pevka je za poslušalce v Gallusovi dvorani pripravila poseben akustični koncertni večer, na katerem jo je spremljal orkester pod vodstvom kitarista, skladatelja in aranžerja Anteja Gela.

Legendarna Nina Badrić se je slovenskemu občinstvu tokrat predstavila v drugačni luči, kot smo je vajeni. V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je namreč pripravila intimen koncert, na katerem je svoje uspešnice izvedla v družbi akustičnega orkestra.

Z Ante Gelo Accoustic Orchestra je izvedla skladbe, s katerimi je zaznamovala generacije poslušalcev. Med njimi so Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla in Dani i godine. Na razprodanem koncertu pa je kljub mirnejšim ritmom občinstvo hitro spravila na noge tudi s priredbami pesmi Oliverja Dragojevića in Miša Kovača. "To so še vedno moje pesmi, ampak zdaj so dobile še dodatno patino. Kot da so staro vino, ki smo ga odprli po dvajsetih letih in bam! Zdaj to zveni še bolje, kot takrat, ko smo jo posneli," nam je zaupala pevka.

Nina Badrić je začela nastopati v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Štirikrat je sodelovala na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije Dora. Hrvaško je na Evroviziji predstavljala leta 2012 v azerbajdžanskem Bakuju s pesmijo Nebo.

Glasbeno se je pred tem več let udejstvovala v pevskem zboru ter kot spremljevalna vokalistka priznanih pop rock zasedb na Hrvaškem, kot sta Parni valjak in Prljavo kazalište. Odločilen na njeni poti pa je bil glasbenik Dino Dvornik, ki je pomembno pripomogel k razvoju njene kariere. Doslej je izdala več studijskih albumov, zadnjega v začetku letošnjega leta z naslovom Moji ljudi.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
