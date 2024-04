Nina Bratovž je najboljša sommeilerka leta po izboru JRE

Nina Bratovž je nova najboljša sommeilerka leta po izboru JRE (Jeunes Restaurateurs d'Europe), združenju mladih evropskih chefov. Slovenska predstavnica je slavila ob 50. ustanovitvi prestižnega združenja, slavnostna podelitev, ki poteka na dve leti, pa se je tokrat odvila v Parizu v gledališču Edvarda VII. "Sommelier leta 2024 ustvarja in zagotavlja vse – od popolnega ambienta, prek skrbno urejene vinske kleti do podpore mladim strokovnjakom, da se lahko izkažejo v umetnosti odličnih storitev. Nagrado podeljujemo najbolj izstopajočim članom JRE na posameznih področjih," so zapisali na uradni spletni strani JRE Evropa.