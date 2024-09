Nina Donelli bo mamica: Dolgo ne bi več mogla skrivati trebuščka

OGLAS

Nina Donelli je v zadnjem času odpovedala več svojih glasbenih nastopov, a za to je imela izjemno dober razlog. Slovenska pevka je namreč v veselem pričakovanju, pogosta slabost in utrujenost pa sta od nje zahtevali, da se poslovi od nastopanja. Simpatična Štajerka se je novice o prihodu novega družinskega člana močno razveselila, saj si je od nekdaj želela družino, kako je izvedela za nosečnost in kako je novico delila z domačimi in prijatelji, pa je razkrila v ekskluzivnem intervjuju za 24ur.com.

Nina Donelli bo postala mamica. FOTO: Osebni arhiv Nine Donelli icon-expand

Pred dnevi si z javnostjo delila novico, da si v veselem pričakovanju. Kako si sama izvedela za novico in s kom si jo najprej delila? Kateri so bili prvi simptomi, ki si jih opazila, in pomislila, da bi morala narediti test nosečnosti? Iskreno sem imela že na samem začetku znake, kot sta grozna slabost in utrujenost, ampak ker nisem pričakovala, sploh nisem pomislila na nosečnost. Ko pa mi je menstruacija zamujala, sem se odločila narediti test in v nekaj sekundah se je prikazal plusek. Najprej sem novico povedala sestri in partnerju. Te je novica presenetila ali sta s partnerjem dojenčka načrtovala? Kdaj se bo vajini družinici pridružil nov član? Vedno sem vedela, da si želim imeti družino, dovolj sem stara in našla sem partnerja, s katerim se razumem. Poleg tega pa je vedno več težav z zanositvijo med mladimi in nikoli ne veš, če boš morda ravno ti ta. Midva hvala bogu nisva imela težav, poznam pa kar nekaj parov, ki so imeli težave in moram reči, da se o tem premalo govori. Kdaj pride nov član bova obdržala zase, ker kljub temu da sem res hvaležna za vse lepe besede in čestitke, bi znalo biti moteče, če bi ljudje vedeli rok poroda.

Pevka si je od nekdaj želela družino, zdaj pa se jima bo s partnerjem izpolnila želja. FOTO: Osebni arhiv Nine Donelli icon-expand

Kako si povedala domačim, kako si povedala prijateljem? Kako dolgo si novico skrivala in ali je kdo posumil? Partnerju sem povedala doma, sestri in mami preko video klica, ker sta bili na dopustu, ostalim bližnjim pa vsem osebno, vsakega sem posebej nahecala. Novice pred bližnjimi nisem skrivala, pred prijateljicami pa ja. Dve sta sumili, ostale pa ne. Sta že izvedela spol? Ga boš delila z mediji ali boš počakala do rojstva otroka? Sva, že veva spol. Iskreno ne vem, nisva se še odločila. Zame je že samo to, da sem delila novico, da sem noseča, velik zalogaj, ker sem vedno zasebnost držala zase.

Zaljubljenca že vesta spol otroka, a ga bosta zaenkrat še obdržala zase. FOTO: Osebni arhiv Nine Donelli icon-expand

Kaj pa ime? Imata že izbrano in kdo je bil tisti, ki je imel največ besede pri izbiri? Joj, ne še. To je pomembna odločitev. Jaz osebno si želim, da bo slovensko ime in da bo otročku všeč. Zaradi nosečnosti si morala v zadnjem času odpovedati kar nekaj nastopov. Zakaj nisi mogla nastopiti? Res je, žal ne gre vedno vse po planu in zaradi določenih težav sem dobila strogo mirovanje in s tem sem posledično morala odpovedati vse dejavnosti, med njimi tudi koncerte. Težko je bilo samo to, da nisem mogla takoj povedati zakaj odpovedujem koncerte, zdaj, ko sem delila novico, pa verjetno vsak razume in ni zamer.

Fotografija, s katero je Nina razkrila, da pod njenim srce raste novo življenje. FOTO: Osebni arhiv Nine Donelli icon-expand