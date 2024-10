Nina Donelli o spolu otroka: Zaradi slabosti sem mislila, da je fantek

Nina Donelli je pred časom sporočila veselo novico, da bo prvič postala mama. Takrat še ni vedela, kaj raste pod njenim srcem, zdaj pa je s pomočjo zabave, ki ji jo je pripravila njena sestra, izvedela tudi spol otroka. Bo dobila deklico ali dečka? So bile njene slutnje pravilne in česa si je bolj želela? Vse to je razkrila v ekskluzivnem pogovoru za 24ur.com.

Nina Donelli je pred slabim mesecem dni sporočila, da bo prvič postala mamica. Skupaj s partnerjem Maticem Videčnikom bosta prvič okusila čare starševstva, nedavno pa sta na zabavi ob razkritju spola otroka izvedela tudi, ali bosta postala starša deklici ali dečku. "V današnjem času zabava ob razkritju spola otroka sploh ni več tako poseben način. Sama sicer nisem pričakovala, da se bodo moji bližnji oziroma moja sestra tako potrudili. Pričakovala sem en balon, ki ga bom počila ali pa nekaj podobnega. Res sem bila zelo presenečena," je razkrila pevka.

Organizacijo zabave je zaupala svoji sestri, za sam dogodek pa ni imela posebnih želja. "Karkoli bi bilo, bi bila vesela. Samo sestra je vedela spol otroka. Ko sem naredila genske teste, je bila ona tista, ki je prevzela kuverto, tako da sta samo ona in moj desetmesečni nečak vedela za spol. Vse do dogodka ni nihče vedel, zelo dobro je skrivala," je povedala in dodala: "Ker nihče drug ni vedel, se tudi nihče ni mogel zagovoriti. Zagotovo bi drugače po kakšni kretnji ugotovila, kaj se skriva v mojem trebuščku."

Sestra ji je na dan velikega razkritja dala samo en napotek. "Ta je bil, da moram biti v dopoldanskem času od doma. Do 12. ure nisem smela priti domov, do takrat pa je moja sestra s pomočjo moje mami vse pripravila. Ko sem prišla domov na vrt, sem takoj potrebovala robček, saj so se mi solze ulile, še preden se je vse skupaj začelo. Kaj šele potem, ko se je vse dogajalo. Bilo je zelo ganljivo in zame zelo lep spomin," je bila vesela glasbenica in obenem razkrila, ali so bile njene slutnje pravilne. "Jaz sem mislila, da bo fantek. Predvsem zaradi groznih slabosti, pa tudi veliko sem morala počivati zaradi določenih težav. Matic pa ni nič slutil," je priznala.

Pevka se bo s partnerjem razveselila deklice. FOTO: Osebni arhiv Nine Donelli icon-expand